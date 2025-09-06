Fórmula 2: Fornaroli triunfa na Corrida Sprint em ‘casa’
Leonardo Fornaroli, piloto da Invicta Racing, consolidou a sua liderança no campeonato de Fórmula 2 ao conquistar uma vitória impressionante na Corrida Sprint em Monza, a sua quarta vitória da temporada. Partindo da terceira posição, Fornaroli assumiu a liderança nas fases iniciais da prova e geriu a corrida com mestria, resistindo à pressão final de Arvid Lindblad, que terminou em segundo lugar.
O arranque da corrida foi eletrizante, com Dino Beganovic a defender a sua liderança na curva 1 de Sami Meguetounif. No entanto, Fornaroli, num ataque fulminante, ultrapassou Meguetounif na curva 4, posicionando-se para a liderança. Atrás, Joshua Duerksen teve um percalço na segunda chicane, caindo para sexto, atrás de Lindblad e Oliver Goethe.
A segunda volta trouxe a primeira intervenção do Safety Car, após Kush Maini ter um pião na Curva Grande ao tentar ultrapassar Alexander Dunne, ficando preso na gravilha. Após quatro voltas sob Safety Car, a corrida foi retomada com Beganovic sob intensa pressão. Fornaroli, num momento de bloqueio de rodas na primeira chicane, viu-se obrigado a recuar, mantendo-se atrás do sueco. Lindblad aproveitou a oportunidade para subir a terceiro, ultrapassando Meguetounif.
Com o DRS ativado, a perseguição intensificou-se. Fornaroli e Lindblad mantiveram-se a menos de um segundo de Beganovic. Na oitava volta, Fornaroli, apesar de um novo bloqueio de rodas, conseguiu travar a tempo na curva 1 para assumir a liderança da corrida. Lindblad seguiu o exemplo na volta 9, ultrapassando Beganovic, mas momentos depois, Meguetounif e Dunne colidiram antes da curva 2, terminando ambos na gravilha e fora da corrida.
A recuperação notável de Richard Verschoor, que partiu da 14.ª posição, continuou na volta 12, ao ultrapassar Jak Crawford para o sétimo lugar. O seu colega de equipa na MP Motorsport, Oliver Goethe, tentou ultrapassar Beganovic por fora na curva 1, mas acabou por sair largo e, ao reentrar na pista, teve um pião, caindo para 16.º.
A 18.ª volta teve uma ativação de um Virtual Safety Car (VSC) devido ao abandono de Max Esterson. A retirada rápida do VSC permitiu a Verschoor capitalizar, surpreendendo Roman Stanek na curva 4 e subindo para o quinto lugar.
Na penúltima volta, Lindblad tentou encurtar a distância para Fornaroli, mas um ligeiro erro na saída da curva Ascari fê-lo perder o alcance do DRS. Isto concedeu a Fornaroli a margem necessária para cruzar a linha de meta e conquistar a sua quarta vitória de 2025, a terceira em corridas Sprint. Lindblad teve de contentar-se com o segundo lugar, a 1.6s do vencedor.
Após a corrida, Dino Beganovic foi penalizado com cinco segundos por uma infração sob Virtual Safety Car. Esta penalização promoveu Joshua Duerksen para o terceiro lugar. Verschoor subiu para quarto, à frente de Stanek em quinto, com Beganovic a terminar em sexto. Gabriele Minì pontuou em sétimo e Luke Browning fechou os lugares pontuáveis em oitavo.
Fornaroli reforça liderança e Invicta Racing domina o campeonato
Com esta vitória em casa, Leonardo Fornaroli estende a sua vantagem na classificação de pilotos, somando agora 164 pontos. Richard Verschoor, com um resultado importante, ascendeu a 140 pontos, ocupando a segunda posição, seguido por Jak Crawford com 137. Luke Browning (126 pontos) e Alexander Dunne (124 pontos) completam o top 5.
Na classificação por equipas, a Invicta Racing lidera com 245 pontos, seguida pela Campos Racing (198 pontos) e Hitech TGR (187 pontos). DAMS Lucas Oil e MP Motorsport estão empatadas em quarto e quinto lugares, respetivamente, com 163 pontos.
A próxima etapa será a Corrida Principal da FIA Fórmula 2 em Monza, agendada para domingo de manhã, às 09:45, hora local, onde se esperam mais emoções e batalhas intensas pelo pódio.
