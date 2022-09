Fórmula 2: Felipe Drugovich pode fechar as contas do título em Monza | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) pode ser o primeiro piloto a conquistar o título na Fórmula 2 no “Templo da Velocidade”, se garantir mais 8 pontos do que o seu rival mais direto no no campeonato, Théo Pourchaire (ART Grand Prix).

Felipe Drugovich pode ser o próximo campeão Fórmula 2 já este fim de semana, desde que mantenha uma vantagem de 66 pontos sobre Théo Pourchaire no final da corrida de sprint de sábado. Para o conseguir, tudo o que o brasileiro precisa de fazer é somar mais oito pontos do que o piloto da ART Grand Prix até sábado e é coroado campeão ainda com uma ronda por realizar.

Entretanto, a luta pelo terceiro lugar no Campeonato cresceu e estão cinco pilotos na discussão pelo posto. Logan Sargeant (Carlin) lidera este particular com 130 pontos, nove pontos à frente de Jack Doohan (Virtuosi Racing). Contudo, tanto estes pilotos como o quinto classificado Liam Lawson (Carlin) não conseguiram somar pontos durante a corrida principal de Zandvoort, permitindo que Ayumu Iwasa (DAMS) e Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) encurtarem a desvantagem.

Uma vitória e um pódio em ‘casa’ na ronda anterior permitiram à MP Motorsport recuperar o seu lugar na liderança da classificação do campeonato de equipas com 269 pontos, mas a ART GRande Prix e a Carlin estão por perto.

Para a ronda de Monza, Luca Ghiotto fará um regresso à grelha da Fórmula 2, substituindo Roy Nissany na DAMS.