Fórmula 2: Felipe Drugovich o mais rápido no último dia de testes | AutoSport

O último dos 3 dias de testes de pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein terminou mais cedo, devido a uma tempestade de areia que afetou fortemente a visibilidade em pista e obrigou ao cancelamento do segundo período de trabalho do dia.

Nas duas horas e meia em que os pilotos estiveram em pista, Felipe Drugovich foi o mais rápido, com o registo de 1:44.911s, o único piloto a rodar abaixo do segundo 45. O companheiro de equipa do piloto brasileiro na MP Motorsport, Clement Novalak foi o segundo mais rápido, quase 1 segundo mais lento (1:45.883s), e Jüri Vips (Hitech GP) terminou o dia no terceiro lugar da tabela de tempos, com o registo de 1:45.978s.

O tempo de Drugovich não foi o mais rápido dos 3 dias de testes no circuito de Sakhir, já que Liam Lawson (Carlin) registou ontem o tempo de 1:41.623s. No primeiro dia de testes tinha sido Jehan Daruvala (Prema) o mais rápido com o melhor tempo por volta em 1:42.074s.

Os pilotos da Fórmula 3 também estiveram em testes no mesmo circuito nos últimos 3 dias. O rookie Isack Hadjar (Hitech GP) foi o piloto mais rápido hoje e ontem, com os registos de 1:47.247s e 1:47.516s, respetivamente, enquanto o também rookie Zane Maloney (Trident) foi o piloto com o melhor tempo no primeiro dia de testes com 1:47.614s.

Os 10 melhores tempos por volta, dia 3:

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.911s 2 Clement Novalak MP Motorsport 1:45.883s 3 Juri Vips Hitech GP 1:45.978s 4 Liam Lawson Carlin 1:46.114s 5 Logan Sargeant Carlin 1:46.761s 6 Roy Nissany DAMS 1:46.791s 7 Dennis Hauger Prema 1:46.979s 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.235s 9 Jack Doohan Virtuosi 1:47.377s 10 Ayumu Iwasa DAMS 1:47.465s

Os 10 melhores tempos por volta, dia 2:

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Liam Lawson Carlin 1:41.623s 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.096s 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.096s 4 Logan Sargeant Carlin 1:42.133s 5 Jack Doohan Virtuosi 1:42.144s 6 Marino Sato Virtuosi 1:42.174s 7 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:42.174s 8 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:42.273s 9 Jehan Daruvala Prema 1:42.286s 10 Richard Verschoor Trident 1:42.297s

Os 10 melhores tempos por volta, dia 1: