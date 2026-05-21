Fórmula 2 estreia-se em Montreal com margens mínimas no topo do campeonato

A Fórmula 2 cumpre este fim de semana a terceira ronda da temporada de 2026 com a estreia absoluta de Montreal no calendário e um campeonato ainda em aberto nas primeiras posições. Nikola Tsolov chega ao Canadá na liderança com 35 pontos, apenas um acima de Gabriele Minì e Rafael Câmara, ambos com 34, num arranque de época que tem confirmado o equilíbrio entre candidatos e equipas.

O Circuit Gilles-Villeneuve, com 4,361 quilómetros, recebe pela primeira vez a categoria entre 22 e 24 de maio. O programa inclui treinos livres e qualificação na sexta-feira, Sprint Race no sábado e Feature Race no domingo, num fim de semana em que o reduzido tempo de pista poderá assumir peso decisivo na adaptação a um traçado novo para todo o pelotão.

Novo circuito aumenta incerteza competitiva

A ronda de Montreal surge depois de outro evento em pista inédita, em Miami, e volta a colocar equipas e pilotos perante um cenário de aprendizagem acelerada. O traçado canadiano tem características “stop-and-go”, exige forte estabilidade em travagem e boa eficiência de tração, além de oferecer quatro zonas de DRS.

Pierre-Alain Michot, diretor técnico da FIA Fórmula 2, considera que o circuito poderá favorecer corridas movimentadas. “As quatro retas com DRS oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem, com a travagem para a chicane final a surgir, em teoria, como o melhor local para atacar”, afirmou.

Também Alexander Dunne, da Rodin Motorsport, antevê um desafio particularmente técnico. “Parece uma pista muito interessante, bastante ondulada e técnica. Colocar o carro na janela certa será muito importante com a quilometragem limitada que temos”, referiu o piloto irlandês, acrescentando que a nova zona de DRS antes da Curva 10 poderá tornar a ação ainda mais intensa.

Estratégia poderá ser decisiva

A Pirelli escolheu os compostos Macios e Super Macios, os dois mais macios da gama, para a ronda canadiana. A combinação é apontada como a mais rápida para a corrida principal, embora a possibilidade de neutralizações, o graining e a meteorologia instável possam alterar significativamente a leitura estratégica do fim de semana.

Campos Racing lidera entre as equipas

Na classificação colectiva, a Campos Racing chega a Montreal na frente com 56 pontos, seguida da Invicta Racing, com 50, e da MP Motorsport, com 46. Entre os pilotos, Laurens van Hoepen é quarto com 26 pontos e Ritomo Miyata ocupa a quinta posição com 22, mantendo a pressão sobre os líderes antes de uma ronda que poderá começar a separar candidatos num campeonato ainda curto, mas já denso em sinais competitivos.