Fórmula 2: Enzo Fittipaldi regressa a tempo inteiro após acidente na Arábia Saudita | AutoSport

Enzo Fittipaldi foi confirmado como piloto da equipa checa Charouz para a temporada de 2022 do campeonato de Fórmula 2 da FIA. O piloto brasileiro regressará assim à competição através da mesma equipa onde competiu e depois do grave acidente sofrido na reta final da época passada na Arábia Saudita.

Enzo Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, pilotou pela Charouz na segunda metade da temporada de 2021 da Fórmula 2, depois de ter competido na Fórmula 3, substituindo David Beckmann. Recuperado das lesões resultantes do acidente em Jidá – o embate do carro do piloto brasileiro no monolugar parado na largada de Theo Pourchaire chegou aos 72 G – Fittipaldi afirmou estar “muito feliz” por fazer parte do pelotão da F2 que é uma competição “a um passo da Fórmula 1”. Sobre a sua forma física, o piloto diz “estar a recuperar muito bem, estou bem forte e pronto a voltar para as pistas”.

Antonín Charouz, proprietário da equipa Charouz Racing System, disse que Fittipaldi “provou que merecia a oportunidade de passar da Fórmula 3 para a Fórmula 2” no ano passado, “apesar da má sorte” em Jidá.

Enzo Fittipaldi será companheiro de equipa de Cem Bolukbasi.