Fórmula 2 em Spa-Francorchamps: tudo ainda muito em aberto no campeonato

A nona prova da temporada de 2025 da Fórmula 2 está prestes a arrancar no lendário circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com o campeonato muito equilibrado entre os dois da frente.

A disputa pelo título está mais renhida do que nunca e, com o circuito belga a acolher o penúltimo fim de semana de corridas antes da pausa de verão, os pilotos e as equipas irão procurar terminar esta parte da temporada em boa forma.

Em Silverstone, Jak Crawford conquistou a sua terceira vitória do ano, seguido por Alex Dunne e Luke Browning no pódio. A vitória de Crawford promoveu-o ao segundo lugar no campeonato, seis pontos atrás de Richard Verschoor, que terminou em sétimo nas duas corridas de Silverstone.

Com seis eventos pela frente, está tudo ainda muito em aberto, pois entre os cinco primeiros do campeonato há 24 pontos, uma Corrida Principal vale 25 pontos e as Corridas Sprint, 10 pontos, pelo que ainda há muitos pontos para somar até Abu Dhabi.

Com 7.004 quilómetros de extensão e uma variação de elevação de 45 metros, Spa é um verdadeiro desafio para os pilotos. Não é por acaso que é considerado um dos circuitos favoritos de muitos, como destacado por Richard Verschoor da MP Motorsport: “Spa é um dos melhores circuitos. Todos os pilotos adoram Spa.” Ele aponta as zonas de DRS, a chicane Bus Stop e as oportunidades de ultrapassagem como elementos-chave que tornam a corrida imprevisível e emocionante. O recorde de volta pertence a Charles Leclerc, com impressionantes 1:56.094, estabelecido em 2017, enquanto a pole position de 2024 foi de 1:56.950. Alcançando velocidades máximas de 311.1 km/h, os pilotos testarão os limites das suas máquinas e das suas próprias capacidades.

O programa do fim de semana está repleto de ação:

Sexta-feira, 26 de julho: O dia começa com a Sessão de Treinos Livres às 09:10, seguida pela crucial Sessão de Qualificação às 13:55, que definirá a grelha de partida para a Corrida Principal.

Sábado, 27 de julho: A emocionante Corrida Sprint decorre às 12:45, com a grelha determinada pela inversão dos 10 primeiros classificados da qualificação.

Domingo, 28 de julho: O grande destaque, a Corrida Principal, tem início às 9:00, prometendo uma batalha intensa pela vitória e pontos preciosos no campeonato.

Com o desafiante circuito de Spa-Francorchamps e a intensidade das corridas de Fórmula 2, a nona prova promete ser um marco na temporada. Prepara-te para um fim de semana inesquecível, onde a paixão pela velocidade encontra a beleza natural do circuito belga.

O circuito de Spa-Francorchamps é amplamente reconhecido pela sua história rica e pelo seu traçado único, que inclui curvas icónicas como a Eau Rouge/Raidillon, uma secção ascendente e de alta velocidade que exige grande precisão e coragem dos pilotos. Esta característica, aliada às condições meteorológicas muitas vezes imprevisíveis da região das Ardenas, torna cada corrida em Spa particularmente desafiadora e espetacular, contribuindo para a sua reputação como um dos mais exigentes e gratificantes circuitos do automobilismo mundial.

