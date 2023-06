Fórmula 2 e F3 prosseguem em Barcelona | AutoSport

Depois de cinco provas de F2 e três de F3, as competições de apoio chegam à Catalunha.

Na Fórmula 2, Frederik Vesti (Prema Racing) conquistou a vitória na Feature Race que se realizou no Mónaco e assumiu a liderança do campeonato de pilotos da Fórmula 2. O dinamarquês, com 89 pontos, chegará a Barcelona com uma vantagem de cinco pontos sobre Theo Pourchaire (ART Grand Prix) e de 20 pontos sobre Ayumu Iwasa (DAMS). Para Barcelona, a Pirelli escolheu os compostos P Zero duro e P Zero macio.

Já na Fórmula 3, após a corrida do Mónaco, Gabriel Bortoleto continua na liderança com 73 pontos. Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) foi o grande vencedor na prova monegasca e ascendeu à segunda posição, estando a 17 pontos do piloto da Trident. Grégoire Saucy (ART Grand Prix), com 47 pontos, caiu para o terceiro lugar. O composto escolhido para Montmeló na F3 é o P Zero duro.