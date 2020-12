Fórmula 2 decide-se no Bahrein

Tudo se resume a isto. Depois 22 corridas, o título de Pilotos será decidido no último fim-de-semana da temporada. O líder do campeonato, Mick Schumacher ficou fora do pódio no fim-de-semana passado, enquanto Felipe Drugovich conquistou a sua primeira vitória na Feature Race.

Nikita Mazepin foi o mais rápido nos treinos livres, à frente de Jehan Daruvala e Yuki Tsunoda de Carlin, mas ninguém conseguiu tocar num Callum Ilott determinado em Qualificação. O piloto da UNI-Virtuosi marcou o ritmo, com Drugovich 0,391s atrás em segundo.

O brasileiro saiu bem para liderar na Curva 1 no sábado, mas Schumacher ganhou seis lugares na volta de abertura, depois de partir de 10º.

Contas feitas, Drugovich foi o primeiro a ver o xadrez da bandeira, 14,8s à frente de Ilott. Apesar da pressão implacável de Schumacher,

Daruvala defendeu-se brilhantemente e terminou no pódio. No domingo, Shwartzman liderou de fio a pavio, Ilott colidiu com Daruvala, e perdeu posições e pontos no campeonato. Louis Delétraz recuperou e terminou em terceiro lugar atrás de Niki Mazepin, naquele que foi o seu sexto pódio da temporada.



Desta forma, Schumacher (205 pts) lidera o Campeonato de Pilotos com um avanço de 14 pontos, com um máximo de 48 ainda em disputa. Ilott (191), é segundo lugar, e o concorrente mais próximo do alemão. Mazepin (162) subiu a terceiro, com o compatriota Shwartzman (159) a três pontos. Tsunoda (157) é quinto, posição que precisa para obter a superlicença. Nas equipas a PREMA Racing (364 pts) está 47,5 pontos à frente da UNI-Virtuosi (316,5) no Campeonato das Equipas, e poderá fazer a dobradinha, com os títulos de equipas e pilotos, tal como fez na Fórmula 3 este ano.



Em resumo, este fim-de-semana, Mick Schumacher, Callum Ilott, Nikita Mazepin, Robert Shwartzman ou Yuki Tsunoda, um deles, irá tornar-se o quarto campeão no era moderna da Fórmula 2.

16 pilotos diferentes já se foram este ano ao pódio, o que é um novo recorde numa única época de Fórmula 2. Bem mais do que na Fórmula 1…