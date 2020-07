Fórmula 2: Como vão os campeonatos

Decorridas que estão dois fins de semana de Fórmula 2, Robert Schwartzman lidera a competição com cinco pontos de Christian Lundgaard. Nas equipas, lidera a ART Grand Prix, sete pontos na frente da UNI-Virtuosi.

Resumos das corridas. CLIQUE AQUI para ver os resultados completos



1 – Fórmula 2 Áustria : Ilott e Drugovich para começar

Callum Ilott e Felipe Drugovich dividiram os triunfos nas duas corridas de abertura da Fórmula 2 que tiveram lugar em Spielberg.

Corrida 1: Callum Ilott estreia-se a vencer

Callum Ilott logrou conseguir desenvencilhar-se bem e afastar-se dos problemas vencendo desta forma a sua primeira corrida na Fórmula 2, numa contenda com muitos incidentes em pista. O piloto da UNI-Virtuosi viu juntar-se-lhe no pódio os pilotos júniores da Academia da Ferrari, Marcus Armstrong e Robert Shwarztman, com este duo a conseguir um pódio na sua estreia na Fórmula 2, algo que é um excelente sinal para as respetivas carreiras.

Ilott passou a maioria da corrida numa forte luta com o seu colega de equipa, Guanyu Zhou e também com outro membro da Academia Ferrari, Mick Schumacher, mas viu esse duo cair para o final da grelha mais tarde, com ambos a terminarem fora dos lugares pontuáveis. Zhou teve problemas mecânicos no carro, enquanto Mick Schumacher cometeu um erro e saiu de pista.

Estes problemas permitiram a Armstrong – que tinha partido da 13ª posição – a hipótese de um pódio na sua primeira corrida de Fórmula 2 start, e o piloto da ART Grand Prix não se fez rogado. Atrás dele, Shwartzman foi terceiro apesar de muito ter tentado passar o seu antigo colega de equipa na Fórmula 3. Christian Lundgaard também impressionou na sua primeira corrida com a ART, com o rookie a terminar na quarta posição na frente de Dan Ticktum.

Atrás deles terminou Giuliano Alesi, que esteve em muito bom plano com o monolugar da BWT HWA Racelab, ganhando posições do 18º lugar em que partiu, até à sexta posição final. O rookie Felipe Drugovich, que tinha arrancado da linha da frente, caiu para oitavo, embora essa posição lhe tenha garantido arrancar da pole na Corrida Sprint Race, que como se sabe, inverte a grelha no que aos oito primeiros classificados diz respeito.

Corrida 2: Triunfo de Felipe Drugovich

Felipe Drugovich (MP Motorsport) teve uma excelente estreia na Fórmula 2 ao obter a primeira vitória na disciplina, aproveitando da melhor maneira o facto de ter arrancado da pole position para a Corrida Sprint. Atrás do brasileiro ficou Louis Deletraz (Charouz Racing System) e Dan Ticktum (DAMS). Drugovich aproveitou ao máximo a sua posição de partida, que assegurou ao terminar no oitavo lugar na corrida de sábado, assumindo a liderança perante Louis Deletraz. O brasileiro esteve muito bem pois apesar da sua falta de experiência, ‘sobreviveu’ a três partidas, já que o Safety Car esteve muito atarefado em pista.

Depois do derradeiro novo arranque, Drugovich nunca mais foi verdadeiramente ameaçado, ainda que esse facto seja mérito inteiramente seu já que foi muito pressionado pelo experiente Louis Delétraz. Arrancando da primeira linha da grelha em ambas as corridas, Drugovich aprendeu bem a lição do que lhe tinha sucedido no dia anterior. Delétraz teve que se contentar com o segundo lugar, enquanto Dan Ticktum obteve o seu primeiro pódio na F2, beneficiando dos problemas de Marcus Armstrong, com o piloto da ART Grand Prix a abandonar quando era terceiro.

Depois do seu erro de sábado, que lhe custou uma possível segunda posição, Mick Schumacher alcançou os primeiros pontos do ano com o sexto lugar. Na corrida 2. O vencedor da ‘Feature Race’, Callum Ilott, esteve bem longe da prestação no dia anterior, perdendo o derradeiro lugar pontuável para Jack Aitken, que recuperou de 15º na grelha.

2 – Fórmula 2 Estíria : Brilharete de Shwartzman e Lundgaard

Robert Shwartzman (Prema Racing) proporcionou uma recuperação incrível para chegar à vitória na primeira corrida enquanto Christian Lundgaard (ART Grand Prix) dominou por completo a segunda corrida.

A Fórmula 2 continuou a sua caminhada no mesmo circuito, pela segunda semana consecutiva. Depois de boas performances por Callum Illot e Felipe Drugovich na semana passada, desta vez foram pilotos da Prema e da ART Grand Prix que deram nas vistas no Grande Prémio da Estíria.

O campeão da F3 em 2019, Robert Shwartzman (Prema Racing) não teve uma boa qualificação, mas um excelente carro num sábado de chuva na Áustria, mostrou todo o valor do piloto russo. No domingo, Christian Lundgaard (ART Grand Prix) deu uma lição aos seus adversários de como dominar uma corrida, livrando-se rapidamente dos seus rivais mais diretos para vencer a corrida por mais de dois segundos de vantagem. Yuki Tsunoda (Carlin) também se mostrou, pecando apenas por uma falha nas comunicações na primeira corrida e problemas na segunda.

Corrida 1: Vitória de Shwartzman

A primeira corrida da Fórmula 2 começou atrás do Safety-Car, mas os pilotos foram logo dirigidos para o pitlane, pois a bandeira vermelha foi mostrada devido à imensa chuva que assolou a região. Uma hora depois, a diretora de corrida decidiu que já estaria bom para correr e lá foram os pilotos, com Yuki Tsunoda a sair da pole position. Imediatamente Tsunoda teve a pressão de Guanyu Zhou (Uni Virtuosi). Shwartzman, que partiu da sexta posição foi ganhando posições, envolvendo-se numa batalha interessante com Luca Ghiotto.

Tsunoda manteve-se fora por mais tempo, sendo que quando parou, à volta 27, perdeu tempo com o pneu dianteiro e a liderança esfumou-se. No final da corrida, Tsunoda admitiu que o seu rádio não funcionava. Shwartzman ficaria na frente e atrás dele, Callum Ilott e Guanyu Zhou tinham a vantagem dos pneus novos, mas com a pista a secar rapidamente, não conseguiram chegar à luta pela liderança.

Corrida 2: Lundgaard domina

Na segunda corrida, a chuva não chegou e o sol brilhou. Para Christian Lundgaard o Red Bull Ring sorriu. Na grelha invertida, o piloto da ART GP saiu do terceiro lugar da grelha, despachando imediatamente o companheiro de equipa Marcus Armstrong e após um breve VSC Dan Ticktum foi a seguinte ‘vítima’. A partir daí, Lundgaard estendeu a sua liderança na frente para três segundos, deixando aqueles que estavam atrás dele a discutir as restantes posições no pódio. Mick Schumacher estava na luta com Armstrong, mas na volta 13, o extintor explodiu dentro do cockpit do piloto da Prema, forçando o alemão a não completar a corrida. Na segunda, Shwartzman abandonou na primeira volta, enquanto Tsunoda foi forçado a desistir com um aparente problema na embraiagem. No fim, Lundgaard cruzou a linha sem oposição, dominando a corrida, com Ticktum incapaz de desafiar o dinamarquês pela vitória. Armstrong terminou no terceiro lugar, mais de oito segundos atrás, com Zhou e Ilott a completarem os cinco primeiros.

No campeonato, Shwartzman lidera com 48 pontos, mais cinco que Christian Lundgaard e Callum Ilott.