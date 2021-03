Fórmula 2: Christian Lundgaard e ART Grand Prix lideraram testes

Ralph Boschung, piloto da Campos Racing foi o mais rápido no último dia de testes de pré-época da Fórmula 2 que teve lugar no Bahrein, mas Christian Lundgaard (ART Grand Prix) foi o melhor no cômputo dos testes. Com um registo de 1m44,095s, o suíço liderou a sessão de hoje, mas o 1m41,697s do dinamarquês, estabelecido a meio da sessão da manhã de terça-feira, durante uma simulação de qualificação, foi suficiente para encabeçar a lista, um registo que ficou apenas a 0,218s da pole position estabelecida por Callum Ilott na ronda do campeonato do ano passado realizada no circuito de Sakhir.



Com os melhores registos todos obtidos no segundo de três dias de testes, Bent Viscaal (Trident) registou 1:42.028 e foi segundo na frente de Marcus Armstrong (DAMS).

Seguiram-se Dan Ticktum (Carlin), Liam Lawson (Hitech Grand Prix), Robert Shwartzman (PREMA Racing), Jüri Vips (Hitech Grand Prix), Théo Pourchaire (ART Grand Prix) e a fechar o top 10, Roy Nissany (DAMS).

Só quatro equipas colocaram os seus dois pilotos no top, a ART Grand Prix (1º,8º), DAMS (3º, 9º), Hitech Grand Prix (5º, 7º) e PREMA Racing (6º, 10º).

As equipas regressam ao circuito para a abertura da temporada da F2 no Grande Prémio do Bahrein, nos dias 26-28 de março, o mesmo fim de semana em que arranca a F1

POS. PILOTO EQUIPA TEMPO DIA

1º Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:41.697 2

2º Bent Viscaal Trident 1:42.028 2

3º Marcus Armstrong DAMS 1:42.038 2

4º Dan Ticktum Carlin 1:42.185 2

5º Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.256 2

6º Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.257 2

7º Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.299 2

8º Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.347 2

9º Roy Nissany DAMS 1:42.419 2

10º Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.462 2

11º Jehan Daruvala Carlin 1:42.619 2

12º David Beckmann Charouz Racing System 1:42.844 1

13º Marino Sato Trident 1:42.997 2

14º Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.114 2

15º Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.129 2

16º Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:43.194 2

17º Ralph Boschung Campos Racing 1:43.206 2

18º Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.095 1

18º Richard Verschoor MP Motorsport 1:44.335 2

20º Gianluca Petecof Campos Racing 1:44.569 2

21º Matteo Nannini HWA RACELAB 1:45.316 1

22º Alessio Deledda HWA RACELAB 1:46.413 2