Fórmula 2: Charles Pic adquiriu a DAMS | AutoSport

Charles Pic, ex-piloto de F1, adquiriu a equipa DAMS de Fórmula 2. O ex-piloto da Caterham e da Marussia manteve uma ligação estreita com a família Driot, os proprietários históricos da DAMS. O fundador, Jean-Paul Driot, que tinha criado o grupo baseado em Le Mans há mais de trinta anos, faleceu em 2019. Os filhos de Driot continuaram no leme da equipa, que agora foi vendida a Pic que assume as rédeas da operação:

“Gostaria de agradecer a Oliver e Gregory por esta grande oportunidade de continuar a história do DAMS”, disse Pic. “As nossas famílias são muito próximas há muito tempo, pois Jean-Paul conhecia o meu avô, que apoiou os pilotos da DAMS no passado como o meu padrinho Eric Bernard e Olivier Panis, e ele também me ajudou muito durante a minha carreira. É uma enorme honra para mim continuar o legado de Jean-Paul no desporto automóvel francês”.

“Embora seja com o coração pesado que estamos a entregar a equipa, esta é a melhor forma de garantir que o legado do DAMS se mantém e se expande,” disseram os co-directores da equipa DAMS. “Depois da morte do nosso pai, sempre tivemos como objetivo continuar a levar a equipa para a frente. No entanto, sabemos que a DAMS pode sobressair ainda mais com o Charles, e especialmente com as pessoas apaixonadas e leais que têm trabalhado connosco durante muitos anos. Queremos o melhor para a DAMS e Charles tem um profundo conhecimento do desporto motorizado. Sob a sua supervisão, o legado da equipa continuará e florescerá. Sentimos que o nosso pai teria ficado orgulhoso deste próximo passo. Quando Charles nos contactou, pensamos que esta era uma grande oportunidade, não só para o pessoal, mas também para o legado da família Driot. É uma grande honra para nós entregar o DAMS a outro grande nome do desporto automóvel francês”.