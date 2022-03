Fórmula 2: Cem Bölükbasi examinado no hospital | AutoSport

O estreante piloto turco Cem Bölükbasi (Charouz Racing System) foi transferido para o hospital local na Arábia Saudita, após o acidente sofrido na sessão de treinos livres desta manhã da segunda ronda do campeonato FIA de Fórmula 2.

Bölükbasi bateu no muro de proteção do circuito de Jidá com violência e segundo comunicado da FIA, “foi transferido para o Hospital das Forças Armadas Rei Fahad, em Jidá, para exames preventivos”. O piloto reagiu no Twitter, escrevendo apenas “estou bem. Estou OK”.

A sessão de qualificação da Fórmula 2 realiza-se às 15.30h (em Portugal continental).