Fórmula 2 celebra uma década: 22 promoções à F1 desde 2017

A FIA Fórmula 2 (F2) assinala em 2026 a sua 10ª temporada, destacando-se no papel da categoria como principal plataforma de transição para a Fórmula 1 e peça central da pirâmide de monolugares da FIA. Segundo dados divulgados pela organização, 22 pilotos passaram diretamente da F2 para a grelha de F1 desde 2017, num percurso que, em 2026, se reflete em 12 ex-pilotos de F2 entre os 22 titulares do campeonato.

Números da última década na “Road to F1”

De acordo com o balanço oficial, os pilotos formados na F2 somam, na Fórmula 1, 33 vitórias em Grandes Prémios, 150 pódios, um título mundial e 5.728 pontos conquistados. A F2 sublinha ainda que, em 2026, existem 17 pilotos (atuais ou antigos) ligados a equipas de F1 em funções de testes, desenvolvimento ou como pilotos de reserva.

Estatísticas de participação e competitividade

Desde a época inaugural, a F2 contabiliza 224 corridas disputadas em três continentes e 16 países, passando por 20 circuitos (com exceção de um) integrados no calendário da Fórmula 1. A categoria indica ter recebido 122 pilotos até ao início de 2026, com metade a conseguir pelo menos uma vitória, e nove campeões oriundos de oito países, com o Brasil como nação mais representada (dois títulos).

Formato, monomarca e controlo de custos

A F2 apresenta-se como uma categoria monomarca, concebida para replicar exigências técnicas e desportivas próximas das da Fórmula 1, promovendo corrida lado a lado e oportunidades de ultrapassagem. O modelo assenta em estabilidade técnica e mecanismos de contenção de custos — incluindo compras centralizadas, limites de pessoal e de testes e proibição de desenvolvimentos individuais — para preservar competitividade e sustentabilidade financeira das equipas.

Corridas ao ritmo do fim de semana de F1

O formato prevê duas corridas por fim de semana, com Sprint ao sábado (grelha invertida) e Feature Race ao domingo, que inclui paragem obrigatória e gestão estratégica de pneus. A organização sustenta que a distribuição de pontos minimiza o impacto da grelha invertida nos resultados finais, privilegiando consistência e preparação ao longo da época.

Tecnologia, sustentabilidade e calendário global

A F2 reivindica um papel de laboratório para soluções que depois chegam à Fórmula 1, citando a introdução dos pneus Pirelli de 18 polegadas em 2020 (antes da F1) e os testes de combustíveis sustentáveis avançados implementados pela Aramco em F2 e F3 desde 2023, agora aplicados na F1. Em 2026, a categoria compete em 14 circuitos integrados no programa oficial dos Grandes Prémios, garantindo visibilidade e contacto direto com o paddock e decisores da Fórmula 1.

Declarações de Domenicali, Ben Sulayem e Bruno Michel

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Formula 1, considera que a série foi “fundamental” para o desenvolvimento do desporto e salienta a produção de 22 pilotos que chegaram à F1, além do papel da F2 como base de teste de novas tecnologias com impacto em segurança e sustentabilidade. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirma que a F2 se consolidou como “passo final” para a Fórmula 1 e realça que, em 2026, mais de metade da grelha da F1 tem origem na categoria. Já Bruno Michel, CEO da FIA Fórmula 2, aponta a opção por um campeonato monomarca como chave para corridas competitivas e para manter custos controlados.