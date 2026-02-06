Fórmula 2: calendário, equipas e protagonistas já definidos

Com um calendário sólido, um quadro técnico em evolução rumo à sustentabilidade e uma grelha repleta de campeões e vice‑campeões de F3, regressados de IndyCar, Super Formula e WEC, a temporada 2026 de Fórmula 2 promete ser uma das mais competitivas e diversificadas da história recente da categoria.

A temporada de 2026 da FIA Fórmula 2 aproxima-se rapidamente, com as equipas a ultimar preparativos antes dos testes de pré-época em Barcelona e da ronda de abertura em Melbourne. O campeonato apresenta um calendário estável, algumas alterações pontuais e um pelotão profundamente renovado ao nível de pilotos.

Depois de, em 2025, o campeonato ter passado a utilizar combustível fornecido pela Aramco com 70% de componentes sustentáveis, está prevista para 2026 uma nova evolução nesse domínio, preparando-se a adoção de combustíveis totalmente sintéticos em 2027.

​

Calendário 2026 da Fórmula 2

A Fórmula 2 mantém uma forte ligação ao calendário de Fórmula 1, com 14 rondas distribuídas por quatro continentes. O arranque acontece na Austrália e a prova de encerramento no Médio Oriente:

​

Alterações no calendário

Face à época anterior, a ronda de Imola foi substituída por uma segunda prova em Espanha, realizada no novo circuito Madring, em Madrid. Em Baku, a programação foi ajustada: a corrida sprint passa a disputar‑se na sexta‑feira e a corrida principal no sábado, para acomodar o feriado nacional do Azerbaijão.

​

Testes de pré-época

Estão agendadas duas sessões oficiais de testes coletivos antes do início e entre as primeiras rondas:

17–19 de fevereiro: Circuit de Barcelona‑Catalunya

25–27 de março: Sakhir, Bahrain

​

Invicta Racing defende títulos com dupla renovada

A Invicta Racing entra em 2026 como bicampeã em títulos de Equipas e de Pilotos, mas com alinhamento totalmente novo. O campeão em título, Leonardo Fornaroli, seguiu para a McLaren de F1 como piloto de reserva, enquanto Roman Staněk também deixou a estrutura.

Para os substituir, a equipa recrutou o campeão de F3 de 2025, Rafael Câmara (Ferrari Driver Academy), vindo da Trident, e Joshua Dürksen, que abandona a AIX Racing após terminar a época passada em nono, entrando em 2026 na sua terceira campanha em F2.

​

Hitech TGR aposta em Herta e Miyata

A Hitech TGR perde Dino Beganovic para a DAMS Lucas Oil e vê Luke Browning deixar a Fórmula 2 rumo à Super Formula com a Kondo Racing. Em resposta, a equipa reforça‑se com dois nomes de peso: o piloto de testes da Cadillac F1, Colton Herta, que se estreia na F2 vindo da IndyCar (nove vitórias em oito anos, sétimo em 2025 com a Andretti Global), e o ex‑campeão da Super Formula Ritomo Miyata, que entra na sua terceira época na categoria após terminar em 17.º com a ART Grand Prix em 2025.

​

Campos Racing com dupla de promoção da F3

Na Campos Racing, Pepe Martí graduou‑se para a Fórmula E com a Cupra Kiro antes da penúltima ronda de 2025, enquanto Arvid Lindblad subiu à Fórmula 1 com a Racing Bulls. Para 2026, a equipa aposta em dois talentos provenientes da F3: Nikola Tsolov, vice‑campeão de F3 em 2025 e júnior da Red Bull, que já tinha substituído Martí nas duas últimas rondas, e Noel León, 17.º classificado na F3 de 2025 ao serviço da Prema.

​

DAMS Lucas Oil renova formação

A DAMS Lucas Oil apresenta também dois novos pilotos. Kush Maini ruma à ART Grand Prix e Jak Crawford deixa a categoria para assumir o papel de terceiro piloto na Aston Martin de F1. No seu lugar chegam Dino Beganovic, de regresso à estrutura onde se estreou em F2 em 2024 após um sétimo lugar com a Hitech em 2025, e o estreante Roman Bilinski, 11.º na F3 com a Rodin Motorsport.

​

MP, Prema, Rodin e ART ajustam planteis

Na MP Motorsport, Richard Verschoor abandona a F2 após cinco épocas para competir em LMP2 na European Le Mans Series com a Duqueine Team. A vaga é ocupada por Gabriele Minì, 13.º na sua primeira época completa em F2 com a Prema em 2025.

​

A Prema responde promovendo o júnior da Aston Martin, Mari Boya, terceiro classificado na F3 de 2025 com a Campos, que se junta a Sebastián Montoya.

​

A Rodin Motorsport garante Martinius Stenshorne para a sua estreia a tempo inteiro, depois de o norueguês ter corrido em Baku com a Trident e substituído Amaury Cordeel nas duas últimas rondas de 2025. Vem da F3, onde foi quinto com a Hitech TGR.

​

Já a ART Grand Prix perde Ritomo Miyata para a Hitech e vê Victor Martins deixar a F2 ao fim de três temporadas, para integrar o programa Hypercar da Alpine no WEC e a Williams de F1 como piloto de testes. Em 2026 contará com o tailandês Tasanapol Inthraphuvasak, sétimo na F3 com a Campos e já estreado em F2 na última ronda de 2025 pela Trident, e com Kush Maini, que entra no seu quarto ano na categoria após terminar 16.º em 2025 com a DAMS.

​

AIX, Van Amersfoort e Trident fecham grelha

A AIX Racing perde Joshua Dürksen para a Invicta e aposta em Emerson Fittipaldi Jr., promovido da Eurocup‑3, onde representou a MP Motorsport.

​

Na Van Amersfoort Racing, John Bennett ruma à Trident. Para o lugar entra Nicolás Varrone, campeão LMGTE Am do WEC em 2023 e vencedor das 24 Horas de Le Mans na mesma classe, que regressa aos monolugares após a passagem pela BRDC British F3 em 2020.

​

A Trident apresenta alinhamento totalmente novo, após a saída de Max Esterson e Sami Meguetounif, com Esterson a seguir para a IMSA GTD com a RLL Team McLaren. A equipa aposta em John Bennett, 22.º no seu ano de estreia em F2 com a Van Amersfoort, e em Laurens van Hoepen, 12.º na F3 com a ART, que já tinha corrido pela Trident nas três últimas rondas de 2025.

​

Equipas e line-up de 2026

Invicta Racing: Rafael Câmara (1), Joshua Dürksen (2)

Hitech TGR: Ritomo Miyata (3), Colton Herta (4)

Campos Racing: Noel León (5), Nikola Tsolov (6)

DAMS Lucas Oil: Dino Beganovic (7), Roman Bilinski (8)

MP Motorsport: Gabriele Minì (9), Oliver Goethe (10)

Prema Racing: Sebastián Montoya (11), Mari Boya (12)

Rodin Motorsport: Martinius Stenshorne (14), Alexander Dunne (15)

ART Grand Prix: Kush Maini (16), Tasanapol Inthraphuvasak (17)

AIX Racing: Emerson Fittipaldi Jr. (20), Cian Shields (21)

Van Amersfoort Racing: Nicolás Varrone (22), Rafael Villagómez (23)

Trident: Laurens van Hoepen (24), John Bennett (25)

​