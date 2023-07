Fórmula 2, Budapeste: Jack Doohan triunfa e Frederik Vesti aumenta liderança no campeonato | AutoSport

Jack Doohan arrancou da pole position e sem problemas conquistou a primeira vitória do ano para a Invicta Virtuosi Racing. O piloto australiano nunca perdeu a liderança da corrida, gerindo a diferença para Frederik Vesti (Prema Racing), que concluiu a prova no segundo lugar e reforçou a sua vantagem no campeonato de pilotos, enquanto Victor Martins (ART Grand Prix) garantiu o terceiro lugar, o seu sexto pódio da sua época de estreia na Fórmula 2.

Doohan com um ótimo arranque, manteve a liderança à entrada para a curva 1, enquanto Vesti, terceiro na grelha de partida, discutiu roda com roda com Martins. Na travagem para a curva 2, o piloto da Prema Racing foi bem sucedido na manobra de ultrapassagem, subindo à segunda posição.

Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) foi o primeiro dos cinco da frente a parar na volta 13 e Théo Pourchaire (ART Grand Prix) respondeu uma volta mais tarde, ambos trocando para os pneus médios. O piloto da ART Grand Prix regressou em 14º para se manter à frente do seu compatriota, mas ambos foram apanhados atrás de Amaury Cordeel (Invicta Virtuosi Racing) com usados. A dupla acabou por ultrapassar o piloto belga, mas isso permitiu que o trio da frente, Doohan, Vesti e Martins, prolongassem o turno de condução com os macios. Vesti fez a troca para os médios na volta 23, regressando à quarta posição apenas a 1.4s do seu rival no campeonato, Pourchaire.

Martins fez a paragem na volta seguinte e saiu à frente de Vesti. O piloto júnior da Mercedes aproveitou a melhor temperatura dos seus pneus e voltou a ultrapassar o adversário para assumir o lugar na classificação. Pourchaire tentou uma manobra semelhante na curva 4, mas o seu colega de equipa manteve-se firme, deixando o vice-líder do campeonato sair um pouco de pista, o que permitiu a Hadjar assumir aquela que seria a quinta posição da classificação.

Doohan fez a sua paragem na volta 25, regressando à liderança da corrida e com 8.7s de vantagem sobre Vesti.

Até final, Doohan não teve problemas e ainda realizou a volta mais rápida. Vesti garantiu mais pontos importantes na luta pelo campeonato com a segunda posição, logo à frente de Martins, que fez uma investida tardia na tentativa de tomar o segundo posto ao piloto da Prema, sem sucesso.Ayumu Iwasa (DAMS), que conseguiu ultrapassar Hadjar e Pourchaire, que perdeu terreno para Vesti, terminou no quarto posto, seguindo-se os dois adversários.

Dennis Hauger (MP Motorsport) garantiu o sétimo lugar depois da sua vitória na corrida sprint, à frente de Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin). A dupla da Van Amersfoort Racing, Juan Manuel Correa e Richard Verschoor, completou o top 10.

Foto: Joe Portlock/Formula Motorsport Limited