Fórmula 2, Budapeste: Jack Doohan conquista pole position | AutoSport

Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) conquistou a sua primeira pole position do ano na Fórmula 2, numa sessão muito disputada. O tempo de 1:27.676s do piloto da Invicta Virtuosi Racing impediu a terceira pole position consecutiva de Victor Martins (ART Grand Prix), enquanto Frederik Vesti (Prema Racing), que voltou a contar com o engenheiro de corrida português Pedro Matos, manteve a pole provisória durante grande parte da sessão, mas não conseguiu melhorar no final, tendo de se contentar com o terceiro posto da grelha de partida para a corrida principal.

Após as primeiras voltas, Vesti estabeleceu a marca a bater com 1:28.334s e Doohan ficou a 0.2s do dinamarquês, com Martins em terceiro. O piloto da Prema voltou a pressionar e, com mais três sectores rápidos, baixou o seu melhor tempo para 1:27.931s. Martins reduziu a diferença para 0.111s, com o seu colega de equipa da ART Grand Prix, Théo Pourchaire, em terceiro.

Roman Stanek (Trident) causou uma paragem depois de ter batido nas barreiras na curva 11, quando faltavam pouco menos de 20 minutos para o final da qualificação. De regresso à bandeira verde, Doohan subiu para terceiro, ficando a um quarto de segundo de Vesti.

Depois de mais uma breve paragem nas boxes e da mudança para os novos pneus macios, os carros regressaram à pista a 12 minutos do fim. Pourchaire foi o próximo a passar para a liderança, com apenas 0,001s de vantagem sobre o seu rival pelo título, até Vesti recuperar a primeira posição com 1:27,767s.

Martins tinha cometido um erro numa tentativa anterior, mas com um setor intermédio mais rápido da sessão ficou com a pole provisória por 0.039s, enquanto Vesti não conseguiu responder. Foi Doohan quem tirou o primeiro lugar do piloto da ART, com um tempo de 1:27.676s. Pourchaire e Martins tentaram uma última vez, mas não conseguiram melhorar o tempo do piloto da Invicta Virtuosi.Doohan assegurou a sua primeira pole position desde Monza, no ano passado, enquanto Martins vai partir ao seu lado na grelha, com Vesti e Pourchaire a completarem a segunda linha.

Kush Maini (Campos Racing) vai partir da pole da grelha de partida para a corrida de Sprint.

