Fórmula 2, Bélgica: Felipe Drugovich liderou Fittipaldi na sessão de qualificação | AutoSport

O líder do campeonato, Felipe Drugovich (MP Motorsport) conquistou a pole position para a corrida principal da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps, naquela que será uma primeira linha de grelha de partida completamente brasileira, já que Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) vai arrancar do segundo lugar.

Depois de problemas de aderência para alguns pilotos devido ao piso ainda molhado no início da sessão de qualificação, Jüri Vips (Hitech GP) fez um pião em La Source e de lá não saiu, obrigando à bandeira vermelha antes que alguém pudesse estabelecer um tempo rápido. Quando a sessão recomeçou, Marcus Armstrong (Hitech GP) passou a liderar a tabela de tempos com a volta completada em 2:00.353s.

Drugovich foi o primeiro piloto a baixar dos 2 minutos, estabelecendo o tempo de 1:59,990s. Mas pouco depois, Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing), Ralph Boschung (Campos Racing), Jehan Daruvala (Prema) e Jack Doohan (Virtuosi) passaram pela liderança.

Na fase final da sessão de qualificação, Drugovich baixou o tempo para 1:58.232s, colocando-se de novo no topo. Houve pilotos que melhoraram o seu tempo, mas nenhum desafiou o tempo alcançado pelo piloto da MP Motorsport.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:58.232s 2 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:58.615s +0.383s 3 Logan Sargeant Carlin 1:58.781s +0.549s 4 Jack Doohan Virtuosi 1:58.783s +0.551s 5 David Beckmann Van Amersfoort Racing 1:58.797s +0.565s 6 Liam Lawson Carlin 1:58.976s +0.744s 7 Richard Verschoor Trident 1:59.018s +0.786s 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:59.061s +0.829s 9 Jehan Daruvala Prema 1:59.114s +0.882s 10 Ralph Boschung Campos Racing 1:59.126s +0.894s 11 Dennis Hauger Prema 1:59.161s +0.929s 12 Marcus Armstrong Hitech GP 1:59.177s +0.945s 13 Ayumu Iwasa DAMS 1:59.179s +0.947s 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:59.284s +1.052s 15 Roy Nissany DAMS 1:59.302s +1.070s 16 Clement Novalak MP Motorsport 1:59.380s +1.148s 17 Marino Sato Virtuosi 1:59.523s +1.291s 18 Calan Williams Trident 1:59.526s +1.294s 19 Lirim Zendeli Campos Racing 1:59.704s +1.472s 20 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:59.820s +1.588s 21 Tatiana Calderon Charouz Racing System 2:00.531s +2.299s 22 Jüri Vips Hitech GP 2:36.671s +38.439s