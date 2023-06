Fórmula 2, Barcelona: Segundo triunfo consecutivo de Frederik Vesti | AutoSport

Frederik Vesti (Prema Racing) conquistou a terceira vitória da época depois de gerir da melhor forma a corrida sprint com a pista sob condições de chuva que foi secando e acabou a prova defendendo-se de um ataque do seu adversário mais próximo do título, Théo Pourchaire (ART Grand Prix ). O piloto da ART GP realizou duas manobras no final da corrida, após o último recomeço depois de um Safety Car, para conquistar um importante segundo lugar quando arrancou do nono lugar da grelha, mantendo a pressão no campeonato sobre Vesti.

O seu colega de equipa, Victor Martins, foi terceiro, colocando ambos os pilotos da ART Grand Prix no pódio.

O polesitter Amaury Cordeel (Invicta Virtuosi Racing) arrancou na frente no procedimento de largada lançada devido à forte chuva que caía. À entrada da primeira curva, Vesti tentou passar Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) pelo segundo lugar, mas os dois colidiram. O contacto fez com que Vesti atravessasse a escapatória, enquanto o piloto da Hitech Pulse-Eight baixou na classificação com danos no carro. O piloto da Prema Racing não se preocupou com o contacto durante muito tempo, já que assumiu a liderança, deixando Cordeel para trás na curva 10 durante a volta 2. Martins também ultrapassou o belga ascendendo ao segundo lugar na volta 4.

Pourchaire tinha já ascendido ao quinto posto da classificação quando Cordeel voltou a ter um percalço e o que permitiu a Pourchaire e Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) passarem para quarto e quinto, respetivamente.

A meio da corrida, a vantagem de Vesti era de cinco segundos sobre Martins. Todos os pilotos tentaram arrefecer os pneus Pirelli molhados enquanto a superfície da pista continuava a secar e mais começaram a questionar as suas equipas sobre uma potencial mudança para pneus slicks.

Quando os primeiros pilotos arriscaram trocar para os pneus para piso seco, uma entrada do Safety Car permitiu a Vesti parar e não perder tanto tempo. A quatro voltas do fim da corrida o SC saiu de pista e Vesti conseguiu manter-se à frente de Martins no recomeço. Mais atrás, Pourchaire ultrapassou Dennis Hauger (MP Motorsport) para subir ao terceiro lugar e pouco depois deixou para trás o companheiro de equipa Martins, passando a ter a posição de Vesti como objetivo.

Vesti manteve Pourchaire a uma distância segura depois de uma série de voltas mais rápidas para garantir a sua terceira vitória da época.

Martins resistiu à pressão final de Hauger para subir ao pódio e Doohan garantiu o quinto posto. Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) foi sexto, à frente de Oliver Bearman (Prema Racing) e Ayumu Iwasa (DAMS) foi promovido à última posição pontuável depois de Cordeel ter recebido uma penalização de cinco segundos por exceder os limites da pista.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Frederik Vesti Prema Racing 47:22.796s 2 Theo Pourchaire ART Grand Prix +1.104s 3 Victor Martins ART Grand Prix +4.626s 4 Dennis Hauger MP Motorsport +5.184s 5 Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing +5.661s 6 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +7.020s 7 Ollie Bearman Prema Racing +7.486s 8 Ayumu Iwasa DAMS +9.864s 9 Arthur Leclerc DAMS +10.215s 10 Enzo Fittipaldi Rodin Carlin +12.387s 11 Clement Novalak Trident +12.821s 12 Isack Hadjar Hitech GP +13.951s 13 Roman Stanek Trident +14.329s 14 Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing +14.657s 15 Zane Maloney Rodin Carlin +16.056s 16 Brad Benavides PHM by Charouz +16.922s 17 Ralph Boschung Campos Racing +20.832s 18 Kush Maini Campos Racing +1:00.844s 19 Jehan Daruvala MP Motorsport +1 volta 20 Roy Nissany PHM by Charouz +1 volta

Foto: Formula Motorsport Limited