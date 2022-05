Fórmula 2, Barcelona: Jack Doohan conquista pole position | AutoSport

Jack Doohan (Virtuosi) conquistou a pole position para a corrida principal do campeonato FIA de Fórmula 2 em Barcelona, batendo Jüri Vips (Hitech GP) por apenas 0,023 segundos com o tempo de 1:28.612s.

Vips, que esteve aos comandos do Red Bull RB18 no primeiro treino livre do GP de Espanha de Fórmula 1, estava no fundo da tabela de tempos nos últimos instantes da sessão de qualificação, mas na sua última tentativa saltou para o segundo lugar da tabela de tempos e falhou por pouco a pole position.

Jehan Daruvala (Prema) tinha a pole position provisória até às últimas tentativas dos adversários, optando por sair do carro e não tentando uma terceira volta rápida. Assistiu do pitwall à volta de Doohan e de Frederik Vesti (ART Grand Prix) que o relegou para fora da pole e depois à volta de Vips, ficando em quarto à frente de Logan Sargeant (Carlin).

Felipe Drugovich (MP Motorsport) garantiu a pole position para a corrida sprint, tendo terminado com o 10º tempo da sessão.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Jack Doohan Virtuosi 1:28.612s 2 Jüri Vips Hitech GP 1:28.635s +0.023s 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:28.852s +0.240s 4 Jehan Daruvala Prema 1:28.884s +0.272s 5 Logan Sargeant Carlin 1:28.967s +0.355s 6 Ayumu Iwasa DAMS 1:28.977s +0.365s 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:29.001s +0.389s 8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:29.067s +0.455s 9 Calan Williams Trident 1:29.164s +0.552s 10 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:29.190s +0.578s 11 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:29.205s +0.593s 12 Clement Novalak MP Motorsport 1:29.367s +0.755s 13 Marcus Armstrong Hitech GP 1:29.375s +0.763s 14 Dennis Hauger Prema 1:29.381s +0.769s 15 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:29.381s +0.769s 16 Liam Lawson Carlin 1:29.488s +0.876s 17 Roy Nissany DAMS 1:29.515s +0.903s 18 Olli Caldwell Campos Racing 1:29.885s +1.273s 19 Marino Sato Virtuosi 1:29.927s +1.315s 20 Richard Verschoor Trident 1:30.216s +1.604s 21 Cem Bölükbaşı Charouz Racing System 1:30.356s +1.744s