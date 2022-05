Fórmula 2, Barcelona: Felipe Drugovich “vinga” penalização na qualificação com vitória na sprint | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) compensou a penalização após a qualificação ao vencer a corrida de sprint de Barcelona do campeonato FIA de Fórmula 2. Despromovido ao quarto lugar na grelha por uma penalização, o piloto brasileiro passou para a liderança na curva 1 depois do arranque e nunca perdeu o posto.

O piloto da MP Motorsport liderou todas as voltas a partir desse ponto e a vitória levou-o ao topo da classificação do campeonato de pilotos de Fórmula 2.

Ayumu Iwasa (DAMS) e Logan Sargeant (Carlin) conseguiram garantir os seus primeiros pódios na F2, terminando em segundo e terceiro, respetivamente.

Foram seguidos por Jehan Daruvala (Prema) e Théo Pourchaire (ART Grand Prix), que perdeu a liderança do campeonato para o vencedor da corrida. O polesitter da corrida principal, Jack Doohan (Virtuosi), conquistou o sexto lugar, seguido por Frederick Vesti (ART Grand Prix) e com Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System), Liam Lawson (Carlin) e Marcus Armstrong (Hitech GP) a completarem o top 10.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 44m12.635s 2 Ayumu Iwasa DAMS +2.109s 3 Logan Sargeant Carlin +4.165s 4 Jehan Daruvala Prema +8.493s 5 Theo Pourchaire ART Grand Prix +9.251s 6 Jack Doohan Virtuosi +10.481s 7 Frederik Vesti ART Grand Prix +16.430s 8 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +17.256s 9 Liam Lawson Carlin +17.705s 10 Marcus Armstrong Hitech GP +18.524s 11 Richard Verschoor Trident +25.321s 12 Dennis Hauger Prema +25.997s 13 Olli Caldwell Campos Racing +26.476s 14 Clement Novalak MP Motorsport +29.315s 15 Roy Nissany DAMS +31.490s 16 Calan Williams Trident +33.781s 17 Marino Sato Virtuosi +37.436s 18 Cem Bolukbasi Charouz Racing System +53.281s 19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +1:05.926s 20 Jake Hughes Van Amersfoort Racing +2 voltas