Fórmula 2, Barcelona: “Bis” de Felipe Drugovich | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) conquistou a vitória na corrida principal do campeonato FIA de Fórmula 2 da ronda de Barcelona, depois de um incrível desempenho. O piloto brasileiro já tinha vencido a corrida sprint de ontem e tinha passado para a liderança do campeonato e cimentou a sua posição depois de ser o primeiro piloto a vencer ambas as corridas do fim de semana. Drugovich ainda está sob investigação e pode ser penalizado, mas terminou com 5.6s de vantagem sobre o segundo classificado.

Jack Doohan (Virtuosi) terminou no segundo posto, depois de liderar o pelotão na primeira metade da corrida, e Frederick Vesti (ART Grand Prix) subiu ao pódio no terceiro posto.

Jack Doohan partiu da pole position e nunca esteve sob pressão na primeira parte da corrida, liderando até ao período de paragens obrigatórias. Depois deste período a situação alterou-se.

O piloto brasileiro da MP Motorsport conseguiu ganhar posições ao manter-se mais tempo em pista com os pneus macios, enquanto os seus adversários paravam para trocar o composto. Drugovich, que ainda será investigado depois da corrida por uma possível infração no momento da paragem, conseguiu sair do pitstop atrás de Frederick Vesti, no teórico terceiro posto e demorou pouco para conseguir subir uma posição, enquanto Doohan perdia algum tempo ao ultrapassar pilotos mais lentos.

A dez voltas do fim da corrida, Drugovich entrou na reta da meta colado à traseira do monolugar de Doohan e ultrapassou o australiano na travagem para a curva 1, passando a liderar o pelotão. A partir desse momento, e após receber a informação do seu engenheiro, o brasileiro tentou aumentar a vantagem para Doohan a pensar numa possível penalização ocorrer depois da corrida. Uma série sincronizada de ultrapassagens nas últimas voltas na curva 1, com de Clement Novalak (MP Motorsport) a bater Théo Pourchaire (ART Grand Prix), seguido de Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) a ultrapassar Liam Lawson (Carlin) pelo sétimo posto e Marcus Armstrong (Hitech GP) a passar por Calan Williams (Trident) pelo nono lugar.