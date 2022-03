Fórmula 2, Arábia Saudita, Treino: Felipe Drugovich entra com o pé direito | AutoSport

A sessão de treinos livres da segunda ronda do campeonato FIA de Fórmula 2 foi interrompida por duas vezes, depois dos acidentes de Cem Bolukbasi (Charouz Racing System) e de Theo Pourchaire (ART Grand Prix), mas foi Felipe Drugovich (MP Motorsport) que sorriu no final da primeira saída para a pista na Arábia Saudita. O brasileiro foi o piloto mais rápido, registando o tempo de 1:44.100s, menos 0.150s que Liams Lawson (Carlin). Os primeiros nove pilotos ficaram separados por menos de 1 segundo de diferença.

Drugovich era já o piloto mais rápido antes da primeira interrupção do treino, após o acidente protagonizado pelo estreante Cem Bolukbasi entre a curva 11 e 12. A sessão esteve parada para a retirada do monolugar, assim como para a assistência ao piloto turco. Passados apenas dois minutos de bandeiras verdes, o líder do campeonato, Theo Pourchaire bateu nas proteções do traçado saudita, obrigando a novas bandeiras vermelhas e a sessão não foi retomada.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.100s 2 Liam Lawson Carlin 1:44.250s +0.150s 3 Marcus Armstrong Hitech GP 1:44.434s +0.334s 4 Ayumu Iwasa DAMS 1:44.486s +0.386s 5 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.581s +0.481s 6 Olli Caldwell Campos Racing 1:44.758s +0.658s 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:44.772s +0.672s 8 Clement Novalak MP Motorsport 1:45.016s +0.916s 9 Roy Nissany DAMS 1:45.080s +0.980s 10 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:45.147s +1.047s 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:45.159s +1.059s 12 Juri Vips Hitech GP 1:45.236s +1.136s 13 Dennis Hauger Prema 1:45.425s +1.325s 14 Richard Verschoor Trident 1:45.474s +1.374s 15 Marino Sato Virtuosi 1:45.951s +1.851s 16 Logan Sargeant Carlin 1:46.093s +1.993s 17 Calan Williams Trident 1:46.107s +2.007s 18 Jehan Daruvala Prema 1:46.726s +2.626s 19 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:47.444s +3.344s 20 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:47.881s +3.781s 21 Jack Doohan Virtuosi 2:02.410s +18.310s 22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 2:12.204s +28.104s