GP Arábia Saudita F2: Pourchaire e Fittipaldi transferidos para o hospital | AutoSport

A FIA anunciou que Theo Pourchaire e Enzo Fittipaldi foram transferidos para o Hospital das Forças Armadas Rei Fahad, em Jidá. Ambos os pilotos estiveram envolvidos num acidente violento na largada para a corrida principal da Fórmula 2 na Arábia Saudita. No arranque Theo Pourchaire ficou parado na grelha e acabou por ser abalroado pelo carro de Enzo Fittipaldi, motivando de imediato bandeiras vermelhas e a interrupção da corrida.

No comunicado da FIA pode ainda ler-se que ambos estavam conscientes quando retirados pelas equipas médicas presentes no traçado saudita e foram transferidos por ambulância e helicóptero.

Comunicado na íntegra:

“A FIA informa que um incidente que ocorreu hoje, 05/12/21, durante a corrida principal do FIA Formula 2, em Jidá, Arábia Saudita, envolvendo o carro #10, Théo Pourchaire, e o carro #14, Enzo Fittipaldi.

Os pilotos foram imediatamente atendidos por equipas de emergência e médicas. Os pilotos estavam conscientes e retirados pelas tripulações médicas presentes. Ambos foram transferidos por ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas Rei Fahad, Jidá.”