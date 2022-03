Fórmula 2, Arábia Saudita: Liam Lawson vence corrida sprint | AutoSport

Dennis Hauger herdou a pole position para a corrida sprint da Arábia Saudita, depois de Jack Doohan ter sido desqualificado após a sessão de qualificação de ontem. O piloto da Prema partiu melhor e manteve a liderança do pelotão. Entretanto, Jake Hughes era ultrapassado por Calan Williams (Trident) e Ayumu Iwasa (DAMS) na travagem para a curva 1. Durante a volta inicial, Hughes, com pneus de composto macio, foi capaz de recuperar o terceiro lugar de Iwasa, deixando o piloto da DAMS de volta à sua posição inicial.

Na segunda volta, Amaury Cordeel perdeu o controlo do monolugar e bateu no muro de proteção do circuito citadino de Jidá, situação que levou à entrada do Safety Car até ao final da volta 6.

Após a saída do Safety Car, Jack Doohan bateu na traseira de Logan Sargeant no início da reta da meta, enquanto Iwasa perdeu uma posição na primeira curva do circuito. O incidente levou a nova entrada do Safety Car, que gerou alguma confusão. A direção de prova informou que os carros deviam seguir o SC pelo pitlane, mas quando os carros passaram pela entrada da via das boxes, os sinais luminosos indicavam que o pitlane estava fechado. Acontece que o líder da corrida na altura, Hauger foi pelo pitlane e o restante pelotão seguiu atrás do SC, com Calan Williams a ficar com a liderança da corrida nas mãos e Hauger a ser penalizado pelo colégio de comissários com um ‘stop and go’ de 10 segundos.

O segundo período de SC terminou na volta 13, faltando apenas 7 para o final da corrida sprint. Hughes aproveitou o facto de ser o único piloto com pneus macios no carro e passou para a liderança da corrida.

Ainda houve um período de Virtual Safety Car, por pião de Marcus Armstrong, depois de Liam Lawson ter ultrapassado Hughes, aproveitando a degradação dos pneus macios do adversário, que perdeu nova posição para Jüri Vips, terminando no terceiro posto.

Mais atrás no pelotão, Felipe Drugovich e Richard Verschoor foram os pilotos que conseguiram recuperar muitas posições, terminando em quarto e sexto lugar, respetivamente.

Classificação: