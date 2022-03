Fórmula 2, Arábia Saudita: Cem Bolukbasi não compete mais este fim de semana | AutoSport

O piloto turco Cem Bolukbasi ficará de fora do resto da ronda do campeonato FIA de Fórmula 2. Bolukbasi teve um acidente no treino livre e foi levado para o hospital local para mais exames.

Segundo o comunicado da FIA, “após exame médico, verificou-se que o piloto do carro n.º 23 [ Cem Bolukbasi] tinha sofrido uma concussão e permaneceu no hospital durante a noite para mais exames. Foi declarado inapto para correr e, por conseguinte, foi retirado do evento pela equipa”.

O piloto também reagiu nas redes sociais, afirmando estar bem e ansioso por regressar aos comandos do monolugar da Charouz Racing System nos testes de Barcelona e na próxima ronda do campeonato, em Imola.