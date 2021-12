Fórmula 2, Arábia Saudita: 4ª pole position consecutiva de Oscar Piastri | AutoSport

Oscar Piastri levou a melhor sobre todo o pelotão na sessão de qualificação da última jornada do campeonato FIA de Fórmula 2 e conquistou a pole position para a corrida principal da corrida na Arábia Saudita (1:40.878s). O piloto da Academia Alpine foi o mais forte na última tentativa da sessão, conseguindo bater Robert Shwartzman por 0.1s.

Para a corrida de sprint 1 que se realiza amanhã, Liam Lawson parte da pole position e terá a seu lado outro neozelandês, Marcus Armstrong.

Nos instantes finais da sessão, Guanyu Zhou bateu o melhor tempo, que até aquele momento pertencia a Shwartzman, e passou a liderar a tabela de tempos, mas por breves momentos, já que Théo Pourchaire registou um melhor tempo. Faltavam passar na linha de meta Oscar Piastri e Shwartazman que vinham a bater os tempos anteriores nos primeiros setores. Piastri passou para a liderança da sessão e apenas devido a uma pequena correção na penúltima curva do traçado saudita, é que o russo não conquistou a sua primeira pole position. Assim, Piastri conseguiu a sua quarta pole consecutiva e um grande passo na direção do título da F2, com a conquista de mais 4 pontos para as contas do campeonato com esta conquista. Zhou ainda perdeu o lugar para Christian Lundgaard e Felipe Drugovich, por isso sairá do sexto posto da grelha.