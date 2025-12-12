Fórmula 2: Alexander Dunne fecha testes de Abu Dhabi com melhor tempo

Alexander Dunne foi o piloto mais rápido no derradeiro dia de testes pós‑temporada da Fórmula 2 em Yas Marina, encerrando 2025 em destaque ao volante da Rodin Motorsport. O irlandês estabeleceu na sessão da manhã a melhor marca do dia, 1:37.153 minutos, suficiente para liderar a tabela global dos tempos.​

Na mesma sessão matinal, Dunne bateu por apenas 0,010 segundos o indiano Kush Maini (ART Grand Prix), com Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) a completar o top 3. A manhã ficou ainda marcada pelo forte andamento de Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil) e Rafael Câmara (Invicta Racing), ambos dentro do segundo 37.​

Goethe volta a destacar‑se na sessão da tarde

À tarde, Oliver Goethe voltou a evidenciar a forma mostrada nos dias anteriores, assinando o melhor tempo da sessão com 1:38.274 minutos para a MP Motorsport. Dunne voltou a estar em plano de evidência, fechando o dia em segundo na sessão vespertina, a 0,083 segundos de Goethe, com o seu colega de equipa Martinius Stenshorne em terceiro.​

A sessão da tarde foi dedicada sobretudo a simulações de corrida, paragens nas boxes e ensaios de arranque, com vários pilotos a focarem consistência de ritmo em vez de ataques cronometrados. No conjunto do dia, Dunne terminou como referência dos testes, enquanto Goethe consolidou uma semana muito forte antes do arranque da época 2026, previsto para Melbourne, de 6 a 8 de março.

FOTO Formula MotorSport Limited