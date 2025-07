Fórmula 2: Alexander Dunne domina chuva em Spa e reconquista liderança

Alexander Dunne, da Rodin Motorsport, transformou a pole position numa vitória brilhante na Feature Race da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps.

Numa corrida marcada por condições de pista molhada e estratégias complexas, o jovem piloto irlandês demonstrou mestria e resiliência, garantindo o seu terceiro triunfo do ano e recuperando a liderança do Campeonato de Pilotos. Arvid Lindblad e Roman Stanek completaram o pódio numa prova repleta de reviravoltas até à sua interrupção final.

Maestria de Dunne em condições adversas

A corrida Feature em Spa-Francorchamps começou de forma invulgar, com quatro voltas de formação sob Safety Car antes de um arranque lançado sob chuva intensa. Alexander Dunne, partindo da pole position, não perdeu tempo. Assumiu a liderança de imediato, abrindo uma vantagem crucial enquanto, atrás de si, Roman Stanek e Ritomo Miyata travavam uma intensa batalha pela segunda posição. Stanek ultrapassou Miyata na Curva 1, mas o piloto da ART Grand Prix recuperou a posição no final da reta de Kemmel. Esta disputa permitiu a Dunne distanciar-se, garantindo uma vantagem de 1,8 segundos já no início da segunda volta.

À medida que a chuva se intensificava, a pista tornava-se cada vez mais traiçoeira. Leonardo Fornaroli, que tinha ganho uma posição na volta de abertura, cometeu um erro em Eau Rouge, permitindo que Josep María Martí recuperasse o sexto lugar. A liderança de Dunne começou a ser ameaçada quando Miyata reduziu a diferença para apenas 0,3 segundos no início da oitava volta, com Stanek também a menos de um segundo do líder da Rodin Motorsport. Mais atrás, Victor Martins foi penalizado com duas sanções de cinco segundos por exceder os limites de pista.

Estratégias de pneus e reviravoltas na pista

A chuva persistente levou a uma série de paragens nas boxes para a troca de pneus para o composto de chuva total. Pilotos como Dino Beganovic, Fornaroli, Sebastián Montoya, Gabriele Minì e Richard Verschoor foram os primeiros a parar na volta 11, seguidos por Stanek, Martins e Martí na volta seguinte. Os quatro primeiros, Dunne, Miyata, Lindblad e Luke Browning, pararam na volta 13. Browning teve um pião na saída das boxes, mas conseguiu continuar.

Dunne saiu das boxes logo à frente de Stanek, e os dois travaram um duelo roda a roda em Les Combes, mas o irlandês manteve a liderança. O piloto da Rodin Motorsport conseguiu então afastar-se de Stanek, mas encontrou tráfego na forma de Oliver Goethe, que ainda não tinha parado. Goethe resistiu, mas Dunne conseguiu ultrapassá-lo por fora em Pouhon, recuperando a liderança efetiva da corrida.

Entretanto, Roman Stanek, que parecia estar prestes a assumir a liderança, começou a ter dificuldades, perdendo uma posição para Miyata na última chicane. Pouco depois, caiu para quarto lugar quando Lindblad o ultrapassou na reta de Kemmel na volta 15. A corrida continuou com mais reviravoltas: na volta 16, Miyata teve um pião em Pouhon, caindo de segundo para quarto e sendo forçado a defender-se de Martí e do recuperado Browning. Mais atrás, Fornaroli fez uma ultrapassagem arriscada a Beganovic em Eau Rouge. A recuperação de Browning continuou, e após um ligeiro contacto com Martí em Stavelot, o piloto britânico mergulhou por dentro na última chicane para alcançar o quinto lugar.

Final inesperado e repercussões no campeonato

A corrida teve um final abrupto. O Safety Car foi acionado na volta 18 após Sebastián Montoya ter tido um pião e parado em Eau Rouge. Contudo, enquanto os carros completavam a volta, Oliver Goethe parou com um problema na volta 21. Como resultado, as bandeiras vermelhas foram mostradas, e a corrida não foi retomada, sendo Alexander Dunne declarado vencedor.

Lindblad terminou em segundo lugar, com Stanek a garantir o último lugar do pódio, à frente de Miyata. Browning recuperou do seu pião para terminar em quinto, à frente de Martí e Fornaroli. Beganovic foi oitavo, Minì nono, e Martins décimo.

Alexander Dunne, visivelmente satisfeito, comentou: “Terceira vitória em Feature Race do ano, muito feliz por retomar a liderança do Campeonato. Foi uma corrida muito difícil, sem dúvida a mais dura do ano. Senti que nunca tive um momento para relaxar, por isso estou definitivamente feliz por ter tido uma vitória tão difícil.”

Classificações do Campeonato

A vitória em Spa permitiu a Alexander Dunne retomar a liderança do Campeonato de Pilotos, somando agora 137 pontos. Richard Verschoor desce para o segundo lugar com 122 pontos, seguido por Leonardo Fornaroli (121), Jak Crawford (116) e Luke Browning (108).

Na Classificação de Equipas, a Campos Racing continua na liderança com 183 pontos, com a Invicta Racing a 15 pontos de distância, em segundo. Hitech TGR é terceira com 154 pontos, à frente da DAMS Lucas Oil (142), e da Rodin Motorsport e MP Motorsport, empatadas com 139 pontos.

O paddock da Fórmula 2 segue agora diretamente para Budapeste, para a última ronda antes da pausa de verão. A ronda 10 no Hungaroring terá lugar de 1 a 3 de agosto.

FOTOS F2/Formula Limited