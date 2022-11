Fórmula 2, Abu Dhabi: Liam Lawson triunfa em corrida marcada por acidente aparatoso | AutoSport

Liam Lawson (Carlin) venceu a penúltima corrida da temporada do campeonato FIA de Fórmula 2 no Circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, de forma convincente, depois de um acidente grave ter ocorrido na primeira volta e que obrigou à suspensão da corrida sob bandeira vermelha. O piloto da Carlin assumiu a liderança a meio da corrida de sprint, enquanto Richard Verschoor (Trident) e Felipe Drugovich (MP Motorsport) fecharam o pódio.

A corrida foi interrompida ainda na volta de abertura após uma forte acidente entre Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) e Jehan Daruvala (Prema). O piloto da Prema tocou no monolugar de Fittipaldi na curva 3, com ambos a baterem com um forte impacto nas barreiras de proteção do traçado. Os pilotos saíram sozinhos dos carros, mas a corrida teve de ser suspensa.

Após o recomeço, Verschoor manteve a liderança sobre Lawson, mas não conseguiu escapar ao piloto da Carlin, que o ultrapassou na volta 10. Verschoor tentou responder, mas sem sucesso. Uma vez à frente, Lawson afastou-se e manteve uma vantagem de quase oito segundos, vencendo pela quarta vez esta época.

Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) manteve o terceiro posto da classificação durante grande parte da corrida, mas acabou por ser atacado por Drugovich e o campeão ultrapassou-o para chegar ao pódio.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Liam Lawson Carlin 1:11:53.868s 2 Richard Verschoor Trident +7.943s 3 Felipe Drugovich MP Motorsport +8.803s 4 Dennis Hauger Prema +14.937s 5 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +15.449s 6 Logan Sargeant Carlin +15.938s 7 Jack Doohan Virtuosi +16.501s 8 Roy Nissany DAMS +17.313s 9 Théo Pourchaire ART Grand Prix +17.579s 10 Marcus Armstrong Hitech GP +17.968s 11 Frederik Vesti ART Grand Prix +19.213s 12 Jüri Vips Hitech GP +22.031s 13 Ayumu Iwasa DAMS +24.162s 14 Clement Novalak MP Motorsport +27.095s 15 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +33.164s 16 Zane Maloney Trident +33.860s 17 Olli Caldwell Campos Racing +34.034s 18 Ralph Boschung Campos Racing +36.430s 19 Marino Sato Virtuosi +58.710s 20 Tatiana Calderon Charouz Racing System +1:14.890s