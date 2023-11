Fórmula 2, Abu Dhabi: Jack Doohan garantiu a última pole position da época | AutoSport

Jack Doohan batu Victor Martins na discussão pela última pole position da temporada do Campeonato FIA de Fórmula 2, conquistando o primeiro lugar na grelha de partida para corrida principal da ronda em Abu Dhabi, que decide o campeão de 2023.

Jack Doohan assegurou a última pole position da época de 2023 com um tempo de 1:35.567s, batendo Victor Martins e Kush Maini, no circuito de Yas Marina, numa sessão de qualificação dominada pelos pilotos da Academia Alpine.

Na luta pelo título, Théo Pourchaire tem um fim de semana difícil pela frente, depois de ter falhado um lugar entre o top 10 ao ter terminado a qualificação na 14ª posição. O seu rival direto, Frederik Vesti, vai começar a corrida Sprint de amanhã da primeira linha da grelha de partida, depois de ter terminado a sessão em nono.

Roman Stanek, da Trident, foi o primeiro a registar um tempo com 1:37.591s, mas não se manteve no topo da tabela de tempos durante muito tempo, uma vez que Ayumu Iwasa passou a ser o mais rápido com 1:37.181s, três décimos à frente de Amaury Cordeel.

Martins voltou a entrar em ação depois de ter sido o mais rápido nos treinos livres, mantendo 0,489s de vantagem sobre Iwasa, com 1:36.692s.

Reforçando a sua posição na liderança da tabela de tempos na sua segunda tentativa, Martins melhorou o seu registo anterior em 0,341s. Apesar de um setor intermédio pouco animado, Doohan voltou a ficar a cinco milésimos de Martins, enquanto Maini também ficou a menos de um décimo da pole provisória em terceiro e Vesti subiu ao sexto posto.

Depois de uma breve paragem nas boxes, o pelotão voltou a sair a 16 minutos do fim. Iwasa recuperou o tempo mais rápido com 1:36.085s, e a resposta de Martins deixou-o a 0,008s do piloto da

piloto da DAMS. No entanto, Doohan atacou e entrou na casa dos 1:35s, passando a estar na pole provisória, dois décimos à frente de Maini. Martins e Iwasa tentaram encontrar uma resposta para o australiano, mas não conseguiram, até porque Doohan não mostrou sinais de abrandamento, melhorando o seu tempo anterior para conquistar a pole com mais de dois décimos de vantagem.

Maini ficou em terceiro, à frente de Zane Maloney, da Rodin Carlin, que igualou o seu melhor resultado de qualificação na Fórmula 2. Iwasa ficou com o quinto tempo, à frente de Dennis Hauger, Richard Verschoor e Isack Hadjar. Vesti manteve-se na luta pelo título em nono e vai começar a corrida de sábado na primeira fila da grelha ao lado de Enzo Fittipaldi, o pole sitter para a Sprint. Pourchaire vai alinhar no 14º posto em ambas as corridas.

Foto: Clive Mason/ Formula Motorsport Limited