Fórmula 2, Abu Dhabi: Gabriel Bortoleto é Campeão

A temporada de Fórmula 2 de 2024 chegou ao fim numa emocionante corrida final no Circuito de Yas Marina, que viu Joshua Duerksen conquistar a sua primeira vitória e Gabriel Bortoleto garantir o título do Campeonato de Pilotos. Foi um final adequado para uma temporada cheia de drama, estratégia e desempenhos de destaque, com a Invicta Racing também a selar o Campeonato de Equipas.

A corrida de Bortoleto começou com nota alta, fazendo uma brilhante largada, assumindo a liderança desde o início. O piloto da Invicta Racing estava determinado a terminar a sua época com um desempenho de afirmação, mas a corrida estava longe de ser simples. Logo no início da corrida, Kush Maini colocou-se em segundo lugar, criando um comboio de DRS atrás de si que incluía Duerksen, Martí, Beganovic e Martins.

Bortoleto enfrentou desafios ao longo da corrida. Ele teve problemas nos travões e acabou fora da pista na curva 6 (na volta 8), permitindo que Joshua Duerksen e Victor Martins passassem. Apesar deste contratempo, o brasileiro manteve a compostura. O seu foco passou a ser manter o controlo e ficar à frente dos seus rivais pelo título.

Enquanto Bortoleto geria as suas aspirações no campeonato, foi Joshua Duerksen que roubou as atenções ao executar uma corrida quase perfeita. O piloto da PHM Racing aproveitou as jogadas de estratégia e as batalhas em pista, acabando por roubar a liderança a Bortoleto. A condução limpa e o ritmo consistente de Duerksen ajudaram-no a afastar a concorrência, especialmente nas últimas voltas, onde manteve uma diferença crucial de 2,1 segundos. A vitória marcou o seu primeiro triunfo na Fórmula 2 e assegurou que o seu nome seria recordado como parte deste dramático final de época.

A luta pelos últimos lugares do pódio não foi menos dramática. Richard Verschoor demonstrou uma excelente manobra de corrida, usando a aderência superior dos seus pneus novos para passar pelo pelotão. Na volta final, Verschoor estava no DRS de Victor Martins, e seguiu-se uma batalha emocionante, que sorriu a Verschoor.

Para alguns, a corrida foi uma história de frustração. A corrida de Isack Hadjar terminou antes de começar, após uma falha no arranque. As aspirações ao título morriam logo aí.

Ao cair da bandeira axadrezada, a classificação final do campeonato foi confirmada. Gabriel Bortoleto conquistou o Campeonato de Pilotos, tornando-se um título consecutivo após o seu triunfo na Fórmula 3 de 2023.