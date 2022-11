Fórmula 2, Abu Dhabi: Ayumu Iwasa conquista última pole position da época | AutoSport

Ayumu Iwasa (DAMS) conquistou a sua segunda pole position do ano na última ronda da temporada da Fórmula 2, num grande resultada para a equipa DAMS, visto que o companheiro de equipa de Iwasa, Roy Nissany ficou a apenas 0,036s da pole position e reservou a linha da frente da grelha de partida para os dois carros da equipa.

Théo Pourchaire (ART Grand Prix) foi o terceiro mais rápido, seguido do campeão da série Felipe Drugovich (MP Motorsport) e Jack Doohan (Virtuosi Racing).

Ao contrário das visitas anteriores ao Circuito Yas Marina, a sessão de 30 minutos teve início a meio da tarde, em vez de acontecer à ao anoitecer, debaixo dos holofotes e com menor temperatura. Pourchaire definiu o primeiro tempo de referência com 1:37.145s. No entanto, o piloto do ART Grand Prix não ocupou o primeiro lugar durante muito tempo, tendo Doohan liderado a tabela de tempos.

Sete minutos depois da sessão de qualificação ter começado e com apenas metade do pelotão estabelecer uma volta rápida, a sessão foi suspensa por causa do pião de Marino Sato (Virtuosi Racing).

Depois do recomeço da sessão, alguns exageros nos limites de pista no terceiro setor levaram muitos tempos a serem apagados. Depois de uma rápida paragem nas boxes para montarem borracha fresca nos seus monolugares, a segunda fase da sessão começou com 10 minutos para o seu término. A evolução das condições de pista significaram que os tempos continuaram a cair.

Determinado a terminar a sua carreira de F2 da melhor forma Drugovich, com um bom setor final ficou com a pole provisória, com o tempo de 1:36.546s. Foi batido por Pourchaire por 0,174s, tendo baixado ainda mais um lugar quando Logan Sargeant (Carlin) subiu de 16º para 2º na tabela de tempos.

No entanto, foram os pilotos da DAMS que foram as estrelas do espectáculo, conquistando os dois primeiros lugares da grelha de partida. Iwasa, que estava no 18º lugar após uma tentativa anterior ter sido apagada por exceder os limites de pista, fixou o seu melhor tempo em 1:36.290s. Não houve nada que os seus adversários conseguissem fazer no pouco tempo que restava. Richard Verschoor (Trident) assegurou o 10º posto na qualificação e vai arrancar do primeiro lugar da grelha na corrida sprint.

A corrida Sprint da Fórmula 2 começa às 12h20 de amanhã, enquanto a corrida principal, com Iwasa a sair da pole position, tem início às 9h00 de domingo.

Pos Piloto Equipa Tempo dif. 1 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.290s 2 Roy Nissany DAMS 1:36.326s +0.036s 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.372s +0.082s 4 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.482s +0.192s 5 Jack Doohan Virtuosi 1:36.510s +0.220s 6 Logan Sargeant Carlin 1:36.514s +0.224s 7 Dennis Hauger Prema 1:36.550s +0.260s 8 Amaury Cordeel VAR 1:36.578s +0.288s 9 Liam Lawson Carlin 1:36.588s +0.298s 10 Richard Verschoor Trident 1:36.588s +0.298s 11 Marcus Armstrong Hitech GP 1:36.619s +0.329s 12 Jehan Daruvala Prema 1:36.630s +0.340s 13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:36.680s +0.390s 14 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.685s +0.395s 15 Juri Vips Hitech GP 1:36.794s +0.504s 16 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:37.023s +0.733s 17 Clement Novalak MP Motorsport 1:37.045s +0.755s 18 Juan Manuel Correa VAR 1:37.084s +0.794s 19 Zane Maloney Trident 1:37.100s +0.810s 20 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.208s +0.908s 21 Tatiana Calderon Charouz Racing System 1:37.828s +1.538s 22 Marino Sato Virtuosi 1:59.749s +23.459s