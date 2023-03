Fórmula 2, 2023: Mais perto do sonho da F1 | AutoSport

Depois do triunfo de Felipe Drugovich no ano passado, estarão 22 pilotos em luta durante a próxima época para tentarem alcançar o sonho de se tornarem piloto de F1. Alguns terão melhores condições e outros podem surpreender na ‘turma’ de 2023 da Fórmula 2.

Em 2017 foi forjado um novo começo para a competição que dá acesso privilegiado à Fórmula 1, o pináculo da pirâmide das corridas de monolugares da FIA. O acordo entre a FIA e a antiga organização do GP2 Series criou o campeonato FIA de Fórmula 2, que em quatro épocas já produziu talentos para a F1 como Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou e, mais recentemente, Oscar Piastri e Logan Sargeant.

O campeão da temporada passada, o piloto brasileiro Felipe Drugovich ainda teve lugar na grelha da Fórmula 1, mas a vitória na Fórmula 2 abriu-lhe as portas da Aston Martin, tomando o lugar de piloto de reserva e desenvolvimento da equipa britânica, uma situação semelhante ao que aconteceu com o campeão de 2021 Oscar Piastri, que teve de esperar até 2023 para se estrear na F1 pela McLaren.

Está planeado que 2023 seja a última temporada em que os monolugares de Fórmula 2 utilizem o chassis Dallara F2 2018 e o motor Mecachrome V634T de 3,4 litros V6 turbo, que estreou na temporada de 2018. Um novo chassis e motor serão introduzidos para a temporada de 2024. Os carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 serão movidos com biocombustível a 55%, numa tentativa de diminuir a pegada de carbono dos campeonatos, tentando que em 2026 se alcance o biocombustível a 100%.

Caras novas no pelotão

O calendário de 2023 é composto por 14 jornadas e 28 corridas no total (a prova de Sprint no sábado e corrida principal no domingo), com algumas caras novas entre o pelotão de jovens que tentam chegar à Fórmula 1.

A grelha da Fórmula 2 de 2023 apresenta uma mistura de pilotos estabelecidos na competição e rostos novos, com dez pilotos que vieram da Fórmula 3, incluindo o campeão de 2022 Victor Martins e o vice-campeão Zane Maloney. Mais de metade das equipas da grelha decidiram emparelhar um piloto estreante com um mais experiente para 2023. Entretanto, apenas uma equipa, a Hitech Pulse Eight, optou por um alinhamento de pilotos estreantes com Jak Crawford e Isack Hadjar, ambos vindos da Fórmula 3. Sete pilotos do pelotão deste ano já conquistaram uma vitória na Fórmula 2, incluindo o 5 vezes vencedor de corrida Théo Pourchaire. Entretanto, um total de doze pilotos já alcançaram um pódio nesta competição.

Os programas de jovens pilotos das estruturas da Fórmula 1 têm peso na organização do pelotão da Fórmula 2, mas há um deles que se destaca de todos os outros porque coloca seis pilotos nesta competição: a Red Bull Junior Team.

Os mais recentes pilotos deste programa da Red Bull, Enzo Fittipaldi e Zane Maloney vão estar lado a lado na mesma equipa. O piloto brasileiro vai passar a representar a Carlin para a sua segunda temporada na Fórmula 2, depois de Liam Lawson – que vai competir na Super Fórmula no Japão – o ter feito no ano passado. Maloney, que foi confirmado piloto do programa de jovens da equipa austríaca recentemente, vai ser o companheiro de equipa do brasileiro. Também a Hitech Grand Prix terá um alinhamento 100% Red Bull Junior Team, com a entrada de Hadjar e Crawford que “subiram” da Fórmula 3, enquanto Ayumu Iwasa e Dennis Hauger completam os pilotos apoiados pela Red Bull. Hauger deixou a Prema com que competiu em 2022, passando para a MP Motorsport, equipa que levou Felipe Drugovich ao título na temporada passada, mantendo-se o piloto japonês na DAMS.

Destaque ainda para a Van Amersfoort Racing onde estará a competir Juan Manuel Correa, que fará o seu regresso a tempo inteiro à Fórmula 2 após a sua lesão grave no acidente que tirou a vida a Anthoine Hubert em 2019. Faz dupla com Richard Verschoor, substituindo Jake Hughes, que passou a ser piloto da McLaren na Fórmula E. Também Olli Caldwell, piloto do programa de jovens da Alpine e que competiu pela Campos Racing em 2022, saiu do campeonato para se estrear na resistência com a equipa Alpine Elf Matmut na classe LMP2 do Campeonato do Mundo de Resistência.

Uma equipa fará a sua estreia na Fórmula 2 este ano, com a estrutura alemã PHM Racing by Charouz a disputar a sua primeira temporada.

Em termos de calendário, a Fórmula 2 vai pela primeira vez à Austrália, apoiando o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 no Circuito de Albert Park.

Equipas Pilotos MP Motorsport Dennis Hauger / Jehan Daruvala Rodin Carlin Enzo Fittipaldi / Zane Maloney ART Grand Prix Théo Pourchaire/ Victor Martins Prema Racing Frederik Vesti / Oliver Bearman Hitech Grand Prix Jak Crawford / Isack Hadjar DAMS Ayumu Iwasa / Arthur Leclerc Virtuosi Racing Jack Doohan / Amaury Cordeel PHM Racing by Charouz Roy Nissany / Brad Benavides Trident Roman Staněk / Clément Novalak Van Amersfoort Racing Richard Verschoor / Juan Manuel Correa Campos Racing Kush Maini / Ralph Boschung

Calendário

Ronda Local Data 1 Sakhir, Bahrein 3-5 de março 2 Jidá, Arábia Saudita 17-19 de março 3 Melbourne, Austrália 31 de março-2 de abril 4 Baku, Azerbaijão 28-30 de abril 5 Imola, Itália 19-21 de maio 6 Monte Carlo, Mónaco 26-28 de maio 7 Barcelona, Espanha 2-4 de junho 8 Spielberg, Áustria 30 de junho-2 de julho 9 Silverstone, Grã-Bretanha 7-9 de julho 10 Budapeste, Hungria 21-23 de julho 11 Spa-Francorchamps, Bélgica 28-30 de julho 12 Zandvoort, Países Baixos 25-27 de agosto 13 Monza, Itália 1-3 de setembro 14 Yas Marina, Abu Dhabi 24-26 de novembro

FOTOS Formula Motorsport Limited