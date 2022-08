FIA abre concurso para fornecimento de motores híbridos na Fórmula 2 | AutoSport

A FIA abriu um concurso para o fornecimento de motores híbridos para o campeonato de Fórmula 2, de 2024 a 2026, com a opção de prolongar qualquer acordo até 2029.

O atual acordo de fornecimento de motores com Mecachrome para o seu V634, um V6 turbo de 3,4 litros, termina no final de 2023.

A especificação da FIA prevê um motor que produza 620 Cv a uma pressão de entrada (pré-compressor) de 1013mb, embora o concurso não especifique um requisito de turbo

O peso total, incluindo a embraiagem e o escape, mas excluindo peças como refrigeradores e componentes eletrónicos (ECU), é especificado como “menos de 150kg”. Finalmente, a proposta exige uma vida útil superior a 10.000 km, com um desvio máximo de +/-1,25% da potência pretendida, nas rotações superiores, que deve ser mantida durante toda a vida útil do motor.

Notavelmente, também é mencionada uma potencial necessidade de compatibilidade híbrida.

O processo de seleção seguirá três fases, começando com o concurso e a identificação de potenciais fornecedores que serão convidados a apresentar as suas propostas. Todas as propostas que satisfaçam os critérios da FIA serão transmitidas ao promotor da série para negociações comerciais e respetiva seleção. A FIA nomeará então essa marca como o único fornecedor de motores da competição.

O prazo final para a apresentação de propostas é dia 2 de setembro.