F2: Uma nova era, um novo carro | AutoSport

A F2 apresentou o novo monolugar que passará a ser usado na próxima época. Numa apresentação feita no paddock de Monza, o mundo viu a nova máquina que a jovens estrelas do futuro irão usar para mostrar o seu talento.

A filosofia do novo carro, que será utilizado nas épocas de 2024, 2025 e 2026, consiste em

é dar aos jovens pilotos que aspiram a correr na Fórmula 1 a melhor preparação, tornando-o o mais próximo possível de um carro de F1 em termos de segurança, aspeto, sistemas, desempenho, sustentabilidade e acessibilidade, tudo a custos razoáveis. Além disso, o nariz, as asas dianteiras e traseiras e o piso foram concebidos para incentivar corridas roda-a-roda, o que conduzirá a uma ação emocionante em pista (as semelhanças com os monolugares de F1 são claras).

Alimentado por um motor Mecachrome de 3,4 litros com turbocompressor, inclui algumas novas características para acomodar o combustível sustentável sintético da Aramco, que será introduzido em 2025. Em 2024, o carro F2 continuará a funcionar com o combustível sustentável Aramco sustentável, com 55% de origem biológica, que foi introduzido com êxito em 2023.

O F2 2024 foi igualmente concebido para cumprir as especificações FIA 2024 em termos de travagem,

esforço de direção e ergonomia para acomodar uma vasta gama de pilotos e tornar o campeonato

tão acessível quanto possível.

Os sistemas dos carros continuarão a incluir a sinalização, como o Virtual Safety Car (VSC), e o Sistema de Redução de Arrasto (DRS) otimizado, enquanto a eletrónica foi melhorada com uma nova Unidade de Controlo do Veículo Marelli (VCU).



O carro completou com sucesso um shakedown em julho em Varano, com a antiga piloto de F2 Tatiana Calderon ao volante. Após a revelação de hoje, o programa de desenvolvimento continuará ao longo de uma série de testes durante o resto do ano, com vários pilotos, incluindo o Campeão de Fórmula 2 da FIA de 2022 Felipe Drugovich. O programa incluirá quilometragem suficiente para garantir a fiabilidade antes de os carros serem entregues às equipas e será feito um maior desenvolvimento ao longo de 2024, 2025 e 2026, à medida que a componente sustentável do combustível para atingir o objetivo de 100% de combustíveis sintéticos sustentáveis em 2027.

Um carro será entregue às equipas antes do final de dezembro de 2023 e o segundo carro será

entregue em meados de janeiro de 2024. Haverá um shakedown com as equipas antes do primeiro teste oficial de pré-temporada, com um carro por equipa.