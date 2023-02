F2: Théo Pourchaire liderou primeiro dia de testes de pré-época em Sakhir | AutoSport

Théo Pourchaire iniciou a temporada 2023 de Fórmula 2 em grande estilo, colocando o monolugar da ART Grand Prix no topo da tabela de tempos em ambas as sessões do primeiro dia de testes em Sakhir, no Bahrein.

Durante a manhã, Ralph Boschung (Campos Racing ) tornou-se o primeiro piloto a colocar o primeiro tempo representativa na tabela, mas foi só na última hora e meia de da sessão que os tempos começaram a cair. Jehan Daruvala (MP Motorsport) fixou o tempo de 1:45.574s antes da única bandeira vermelha da manhã, em resultado do pião de Zane Maloney (Rodin Carlin). Pourchaire passou para a frente nos últimos 30 minutos de sessão com o tempo 1:45.226s, melhor 0,348s de que o crono de Daruvala. O par permaneceu nessa ordem até à bandeira axadrezada. Entretanto, Oliver Bearman (PREMA Racing) manteve-se ocupado, dando 37 voltas ao traçado.

Em contraste com a sua sessão anterior, Richard Verschoor da Van Amersfoort Racing não perdeu tempo a fixar o registo na tabela, com 1:46.083s ainda nos cinco minutos iniciais, mantendo-se à frente de Jack Doohan, da Virtuosi Racing.

À medida que o sol se punha no circuito de Sakhir, os tempos continuavam a cair. Após uma paragem por bandeira vermelha na última hora, seis pilotos trocaram entre si a honra da volta mais rápida, mas foi Pourchaire que voltou a liderar a tabela de tempos, um décimo de segundo mais rápido do que Verschoor.

Os testes de pré-temporada continuam esta quarta-feira.

Foto: Bryn Lennon – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images