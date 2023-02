F2, Testes dia 2: Vesti e Verschoor foram os mais rápidos | AutoSport

Frederik Vesti (PREMA Racing) e Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) foram os pilotos mais rápidos no segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein.

Com o pelotão a optar por concentrar as suas atenções nas simulações de corrida ao longo da manhã, Vesti definiu o seu tempo mais rápido em 1:44.234s a pouco mais de meia hora do final do segmento e permaneceu no topo da tabela de tempos até ao final.

Aproveitando a temperatura mais baixa durante a tarde, Verschoor reivindicou o tempo mais rápido dos testes pré-época até ao momento, rodando em 1:42.140s, 0,008s mais rápido do que o estreante na F2 e campeão de 2022 da Fórmula 3, Victor Martins(ART Grand Prix).

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images de Frederik Vesti( Prema Racing)