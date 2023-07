F2, Spa: Théo Pourchaire recupera liderança do campeonato após triunfo de Jack Doohan | AutoSport

Jack Doohan deu uma reviravolta na sua temporada de 2023 no espaço de duas rondas ao conquistar a sua segunda vitória consecutiva na corrida principal em Spa-Francorchamps. Com uma estratégia alternativa, o piloto da Invicta Virtuosi Racing aproveitou um Safety Car e tirou o máximo partido dos pneus macios para arrancar a liderança da corrida a Théo Pourchaire (ART Grand Prix).

Com o seu rival mais próximo, Frederik Vesti (PREMA Racing), fora da corrida, Pourchaire recuperou o primeiro lugar do campeonato com o seu nono pódio da época. Enzo Fittipaldi levou a melhor numa longa batalha com o colega de equipa da Rodin Carlin, Zane Maloney, ultrapassando-o na última volta para regressar ao pódio.

Houve uma reviravolta na luta pelo título antes do apagar das luzes, quando o até aqui líder do campeonato, Frederik Vesti, saiu de pista na volta de reconhecimento na reta de Kemmel.

O polesitter Oliver Bearman (PREMA Racing) não teve problemas na linha de partida, mas chegando a Les Combes, Ayumu Iwasa (DAMS) bateu no carro de Dennis Hauger (MP Motorsport), danificando a sua suspensão e deixando os dois juniores da Red Bull fora da corrida. Foi acionado o Safety Car.

Bearman conseguiu manter a liderança no reinício da corrida, na volta 4, enquanto a dupla da Rodin Carlin lutava pelo terceiro lugar. Depois de subir de oitavo para quarto na primeira volta, Fittipaldi tentou passar Maloney na reta Kemmel. Um ligeiro contacto fez com que Maloney perdesse ritmo, permitindo que Martins o passasse, alcançando o quarto posto.

Pourchaire começou então a pressionar Bearman, mas a pista estava demasiado molhada para o francês arriscar uma manobra. Um bloqueio do piloto da PREMA na volta 6 abriu a porta para Pourchaire, mas não conseguiu capitalizar.

O acidente de Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) após a troca de pneus, levou a uma situação de Virtual Safety Car. De volta à condições de corrida na volta 13, Pourchaire reagiu perfeitamente para perseguir Bearman no reinício, enquanto Fittipaldi se aproximava da dupla. Martins e Maloney fizeram as suas paragens obrigatórias em quarto e quinto. Os líderes responderam, mas uma paragem ligeiramente mais lenta da PREMA Racing deu a posição de pista a Pourchaire, que saiu das boxes à frente de Bearman.

Optando por parar mais tarde, Fittipaldi regressou à pista à frente de Pourchaire, mas com os pneus frios, o brasileiro não conseguiu manter o adversário atrás de si, sendo ultrapassado por ele, Bearman e Martins antes de Les Combes.

Na frente, a sorte de Doohan mudou na volta 16, quando um pião de Jak Crawford após um contacto com Juan Manuel Correa em Les Combes provocou outra intervenção do Safety Car. Aproveitando o momento, o australiano fez a paragem para os pneus macios e surgiu diretamente atrás de Pourchaire em segundo.

Esperando pacientemente, Doohan teve a sua oportunidade na volta 23 para ultrapassar Pourchaire. Com o DRS, ultrapassou-o em Les Combes.

Passando de 11º para primeiro, Doohan regressou ao primeiro degrau do pódio com a sua quinta vitória na Fórmula 2, à frente de Pourchaire e Martins. No entanto, Martins recebeu uma penalização de cinco segundos por excesso de velocidade nas boxes, enquanto Bearman, quarto classificado, também foi penalizado por causar uma colisão, promovendo Fittipaldi para o pódio.

Maloney terminou uma corrida forte em quarto, à frente de Martins. Richard Verschoor garantiu pontos para a Van Amersfoort Racing em sexto, à frente de Bearman e Kush Maini, que subiu de 19º para 8º.

Roman Stanek, da Trident, terminou em nono, enquanto Ralph Boschung (Campos Racing) fechou o top 10.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif 1 Jack Doohan Virtuosi Racing 59:01.766s 2 Theo Pourchaire ART Grand Prix +1.952s 3 Enzo Fittipaldi Carlin +9.118s 4 Zane Maloney Carlin +10.131s 5 Victor Martins ART Grand Prix +10.528s 6 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +10.578s 7 Ollie Bearman Prema +12.701s 8 Kush Maini Campos Racing +13.782s 9 Roman Stanek Trident +16.526s 10 Ralph Boschung Campos Racing +17.637s 11 Arthur Leclerc DAMS +18.998s 12 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +19.782s 13 Roy Nissany PHM by Charouz +20.664s 14 Clement Novalak Trident +23.852s 15 Josh Mason PHM by Charouz +25.253s 16 Amaury Cordeel Virtuosi Racing +27.900s

Foto: Formula Motorsport Limited