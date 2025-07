F2 Spa-Francorchamps: Lindblad penalizado; Villagómez com sanção anulada

O final da corrida Sprint da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps foi marcado por decisões dos comissários que alteraram a classificação final. Arvid Lindblad, da Campos Racing, foi penalizado com cinco segundos por causar uma colisão na volta 14, o que o fez cair várias posições e perder o ponto da volta mais rápida.

Em contraste, Rafael Villagómez, da Van Amersfoort Racing, viu a sua penalização de cinco segundos ser anulada após uma revisão pós-corrida, uma vez que a infração alegada ocorreu após o recolher do safety car, resultando na sua subida na tabela classificativa.

Após a conclusão da corrida Sprint de sábado à tarde no Circuito de Spa-Francorchamps, Arvid Lindblad, piloto da Campos Racing, foi penalizado por causar uma colisão. O incidente ocorreu na volta 14, durante o reinício do safety car, quando o monolugar #4 de Lindblad colidiu com o monolugar #8 da Hitech TGR, pilotado por Dino Beganovic, na Curva 1.

Os Comissários Desportivos investigaram o incidente após a corrida, recorrendo a provas de vídeo e ouvindo ambos os pilotos e os representantes das equipas. Foi determinado que o piloto do monolugar #4 fez um contacto menor com o monolugar #8 no apex da Curva 1, sendo considerado o responsável pelo incidente.

Como resultado, os Comissários impuseram uma penalização de cinco segundos a Lindblad, fazendo-o cair da nona para a décima sétima posição na classificação final. O piloto britânico também tinha sido inicialmente creditado com o ponto da volta mais rápida por ter terminado no top 10. Contudo, devido à penalização, Leonardo Fornaroli foi agora atribuído um ponto adicional pela volta mais rápida, uma vez que terminou entre os dez primeiros.

Sanção de Rafael Villagómez anulada

Em sentido inverso, a penalização de cinco segundos imposta a Rafael Villagómez durante a corrida foi considerada inválida após uma investigação pós-corrida. O piloto da Van Amersfoort Racing foi inicialmente penalizado por uma alegada falha em manter-se acima do tempo delta mínimo em três setores consecutivos sob condições de safety car, uma violação do Artigo 40.7 do Regulamento Desportivo da FIA Fórmula 2.

No entanto, após uma análise detalhada das provas de vídeo e dados após a corrida, os Comissários determinaram que a penalização imposta ao monolugar #25 durante a sessão era inválida, uma vez que os dados indicavam que as alegadas infrações ocorreram depois de o safety car ter sido recolhido. Com a anulação da sua penalização, Villagómez subiu para a décima segunda posição na classificação final.

A complexidade das regras sob safety car, especialmente no que diz respeito aos tempos delta, é um aspeto crucial na Fórmula 2 e em outras categorias do desporto automóvel. Estes incidentes sublinham a importância da análise rigorosa dos dados e do vídeo por parte dos comissários para garantir decisões justas e precisas, que podem ter um impacto significativo nos resultados das corridas e na atribuição de pontos, demonstrando a necessidade de uma interpretação exata e atempada das informações disponíveis.