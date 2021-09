F2: Situação de Oscar Piastri é uma dor de cabeça para Mark Webber | AutoSport

O australiano Mark Webber é manager do também australiano Oscar Piastri, atual líder da Fórmula 2 e que não deverá ter lugar na Fórmula 1 de 2022. Webber afirma que é uma “dor de cabeça” tentar encontrar um lugar para o jovem, que também é piloto da academia da Alpine.

“É uma dor de cabeça porque ele não pode correr [na Fórmula 2], porque tem mais pontos de superlicença do que precisa, um jovem com um extraordinário CV”, disse Mark Webber ao Channel 4 no fim de semana do Grande Prémio de Itália, fazendo referência ao facto do piloto não poder continuar na competição atual, se vencer o campeonato que lidera neste momento.

Piastri não competindo na F2 e sem possibilidade – aparente – de o fazer na F1, em 2021 o australiano tem de competir num “programa brilhante”, segundo o seu manager. “Penso que a preparação para o pôr à prova, preparado para competir por um lugar em 2023, tem de ser o objetivo.Ele está a exercer muita pressão sobre eles [Alpine] para encontrar opções no futuro, os lugares são poucos, como estamos a ver agora o mercado está muito vivo neste momento”, afirmou Webber.

Para o antigo piloto de F1, a competição está saudável e tem bons pilotos para o futuro, mas é preciso encontrar espaço para os jovens poderem entrar na categoria rainha do desporto automóvel: “O desporto está em mãos seguras com algum desse sangue jovem, mas ainda há mais Leclercs e Georges e Landos neste paddock, mas não vão subir no próximo ano e é nisso que ainda temos de trabalhar, ainda temos de filtrar algum do entusiasmo e da paixão de alguns dos pilotos que aqui estão, e fazer entrar esse sangue mais fresco. Porque eles podem juntar-se à grande colheita que já lá está”.