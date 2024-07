F2, Silverstone: Kimi Antonelli domina a caótica corrida de sprint

A Corrida Sprint de F2 em Silverstone viu Andrea Kimi Antonelli, da PREMA Racing, sair vitorioso numa corrida marcada por intensas batalhas e condições climatéricas variáveis. Antonelli, que partiu da pole position na grelha invertida, acabou por vencer com mais de sete segundos.

A corrida começou atrás do Safety Car, devido à forte chuva, com Antonelli a liderar o pelotão. Ainda tivemos um longo período de bandeiras vermelhas, mostradas à quinta volta devido às difíceis condições de pista que motivarem a interrupção. No recomeço, os incidentes continuaram com Paul Aron, Josep María Martí envolvidos num incidente e Isack Hadjar a ter uma saída de pista, o que motivou a entrada do safety car pela segunda vez, afetando significativamente a classificação do campeonato.

Quando a corrida recomeçou, Antonelli manteve uma liderança dominante, enquanto Zane Maloney e Kush Maini travavam uma luta feroz pelas posições do pódio. Maloney travou a luta entre os dois carros da Invicta, Gabriel Bortoleto e Maini, criando momentos emocionantes.

A luta pelo terceiro lugar foi particularmente intensa, com Bortoleto e Maini a trocarem de posições várias vezes. A sua rivalidade permitiu que Antonelli e Maloney se afastassem. Atrás deles, Jak Crawford, Franco Colapinto e Dennis Hauger lutaram arduamente pelas restantes posições de topo, com Crawford a garantir o quinto lugar.

Nas últimas voltas, Antonelli aumentou significativamente a sua liderança, Maloney manteve o segundo posto e Bortoleto conseguiu passar por Maini, num espetacular momento do piloto brasileiro.

A corrida terminou com a vitória dominante de Antonelli, seguido por Maloney e Bortoleto. Crawford, Colapinto, Hauger, Martins, Stanek, Bearman e Aron completaram os dez primeiros.

A Feature Race está agendada para começar às 09:55, hora local, com Antonelli a tentar manter a sua impressionante forma.