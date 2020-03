F2: Sergey Siroktin substitui Christian Lundgaard nos testes do Bahrein

O antigo piloto da Williams na Fórmula 1, Sergey Sirotkin foi chamado pela ART Grand Prix para substituir Christian Lundgaard nos testes da Fórmula 2 no Bahrein. O piloto junior da Renault ficou de quarentena em Tenerife, devido à suspeita do Covid-19 (coronavírus) no hotel onde realizava os seus treinos de inverno.

O russo vai fazer os três dias de teste com a ART Grand Prix, sendo que a última experiência com estes carros foi na temporada de 2016 na GP2, onde terminou o campeonato em terceiro lugar. Sirotkin não corre desde as últimas 24h de Le Mans, onde participou pela SMP Racing.

“Estou muito contente com a chamada da ART Grand Prix. Tenho de admitir que foi inesperado, mas quero agradecer à equipa por me ter escolhido e por ter confiado em mim.” – afirmou Sirotkin.

Sirotkin já tem experiência com as novas jantes de 18´polegadas, que se vão estrear na Fórmula 2 em 2020, tendo testado com a equipa da Fórmula 1 da Renault em 2019.