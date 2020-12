F2: Renault pouco impressionada com ano de Zhou e Lundgaard

A Renault diz ter ficado pouco impressionado com os resultados dos seus pilotos juniores, Guanyu Zhou e Christian Lundgaard, durante o campeonato de Fórmula 2.

A Renault retomou o seu programa de jovens pilotos no regresso à Fórmula 1 em 2016, mas ainda não conseguiu colocar um piloto na Fórmula 1, optando por assinar Fernando Alonso para companheiro de equipa de Esteban Ocon em 2021.

Na que foi a segunda temporada de Zhou na categoria, o chinês venceu pela primeira vez em Sochi, na Sprint Race, garantindo mais cinco pódios e duas pole position ao longo do ano, terminando em sétimo lugar do campeonato. Lundgaard terminou um lugar acima, em sexto, vencendo duas vezes e conquistando uma pole position.

“O Oscar [Piastri] venceu a Fórmula 3, isso foi um feito inacreditável e estamos muito orgulhosos disso. No entanto, esperávamos mais do Zhou e do Lundgaard na Fórmula 2. Estamos desapontados com o resultado, apesar de alguns desempenhos fortes que resultaram em vitórias e pódios”, afirmou a diretora da academia de pilotos da Renault, Mia Sharizman.