F2: Red Bull escolhe Zane Maloney para integrar o programa de jovens pilotos | AutoSport

O vencedor da Fórmula 4 britânica em 2019, Zane Maloney foi anunciado como a nova aposta da Red Bull Junior Team, sendo ainda um dos pilotos reserva da equipa de Fórmula 1 para a próxima época. Este é o segundo anúncio de um novo piloto para o programa da Red Bull em poucas semanas, tendo sido confirmada a entrada de Enzo Fittipaldi no passado mês de novembro.

O jovem piloto de 19 anos competiu no Campeonato FIA de Fórmula 3 em 2022, terminando como vice-campeão com três vitórias e a apenas cinco pontos de Victor Martins, o campeão. Depois de terminada a época na F3, pilotou na ronda final da Fórmula 2 com a equipa Trident em Abu Dhabi, terminando em 15º na corrida de sprint e em 16º corrida principal e confirmando nessa altura que não seria piloto dessa mesma equipa em 2023.

Maloney escreveu na sua conta do Instaram: “Estou entusiasmado por anunciar que farei parte da Red Bull Racing Junior Team e serei piloto reserva da equipa de F1 em 2023. Estou grato pela oportunidade e apoio, e estou ansioso por começar a temporada”.