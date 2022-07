F2: Red Bull continuará a apoiar Jüri Vips apesar de ter terminado o seu contrato | AutoSport

A Red Bull vai continuar a apoiar Jüri Vips “de uma perspetiva educativa e de saúde mental”, revelou Christian Horner, mesmo depois de terminado unilateralmente o contrato da Red Bull Junior Team com o piloto. O responsável clarificou que apesar do jovem piloto continuar a competir no campeonato FIA de Fórmula 2, essa foi uma decisão da Hitech GP, a sua equipa, e que não há qualquer apoio por parte da sua estrutura.

“Cancelamos o nosso acordo com ele e isso dar-lhe-á sem dúvida tempo, para refletir”, disse Horner à Associated Press. “Todos, a dada altura, merecem uma segunda oportunidade, se conseguirem mostrar que aprenderam realmente com os seus erros. É um jovem e nós vamos apoiá-lo – mesmo que o seu acordo tenha sido rescindido – de uma perspetiva educativa e de saúde mental. Esperemos que aprenda com isso”.

Vips vai completar a temporada 2022 da Fórmula 2 com a Hitech e sem qualquer patrocínio da Red Bull, como aconteceu durante a ronda do fim de semana passado em Silverstone.

“Essa é uma decisão deles [da Hitech] e nós não estamos a financiar as corridas de forma alguma”, acrescentou Horner. “Essa é puramente a escolha da equipa de Fórmula 2 e eles têm as suas próprias razões para as ações que tomaram”.