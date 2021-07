F2: Primeira vitória da época de Richard Verschoor | AutoSport

Richard Verschoor levou de vencida a segunda corrida sprint de F2 em Silverstone. Saindo da pole position por ter terminado a primeira corrida no 10º posto, Verschoor aguentou Marcus Armstrong da DAMS, que era 2º e Dan Ticktum no terceiro posto, até ao fim da prova, mesmo passando por períodos de Safety Car.

O primeiro período de SC foi causado ainda na primeira volta, devido ao toque entre Matteo Nannini e Ralph Boschung. Este último ficou parado no meio da pista e Alessio Deledda não conseguiu evitar o embate, obrigando à desistência desses dois pilotos.

Outro incidente na sexta volta entre Jehan Daruvala e Bent Viscaal, trouxe de novo o SC à pista, apenas duas voltas depois da corrida ter recomeçado, após o primeiro incidente. Viscaal foi obrigado também a desistir, enquanto Daruvala conseguiu manter-se em corrida, mas com uma penalização de 10 segundos por ter sido considerado responsável por este acidente.

