F2: Pilotos da Campos Racing terminam teste no topo da tabela de tempos | AutoSport

Os dois pilotos da Campos Racing na Fórmula 2, Ralph Boschung e Kush Maini foram os pilotos mais rápidos das sessões do último dia dos testes de pré-época da Fórmula 2 em Sakhir. Na sessão da manhã, Boschung foi o piloto que se destacou na tabela de tempos com a volta mais rápida em 1:45.063s, dois segundos mais rápido do que Clément Novalak (Trident).

O seu companheiro de equipa Kush Maini manteve a equipa espanhola na frente, depois de uma série tardia de voltas rápidas que o fez passar a liderar a tabela de tempos com a melhor volta do dia, em 1:42.623s, à frente de Roy Nissany (PHM Racing by Charouz) e Théo Pourchaire (ART Grand Prix).

A temporada 2023 da Fórmula 3 começa com a ronda inaugural no mesmo circuito dos testes, em Sakhir, de 3 a 5 de março, juntamente com a Fórmula 1 e Fórmula 2.





Foto: Bryn Lennon – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images