F2, Países Baixos: Marcus Armstrong vence corrida 1 | AutoSport

Marcus Armstrong venceu a corrida 1 em Zandvoort na antepenúltima jornada do campeonato 2022 de F2. O piloto da Hitech GP aproveitou da melhor forma a largada, agarrando a liderança que nunca mais perdeu, nem mesmo com o Safety Car já perto do fim da corrida.

Clement Novalak (MP Motorsport) era o detentor da pole, mas uma largada menos conseguida abriu as portas do primeiro lugar a Armstrong que desde que assumiu a liderança, dominou a corrida. Novalak perdeu um pouco o contacto com o líder e passou a ser pressionado por Juri Vips, colega de equipa de Armstrong e Dennis Hauger, jovem promessa da Red Bull, que corre pela Prema. Novalak livrou-se da ameaça dos candidatos ao top 3 e começou a aproximar-se de Armstrong. Tatiana Calderon (Charouz Racing System), de regresso à F2, teve uma saída de pista que motivou a entrada do Safety Car e reagrupou o pelotão. Mas Armstrong conseguiu manter-se na frente e lidou bem com a ameaça de Novalak, cruzando a linha de meta em primeiro lugar. Novalak foi segundo e Hauger conseguiu levar a melhor sobre Vips (que perdeu mais um lugar para Liam Lawson) e conquistou o pódio.

Nas contas do título, Felipe Drugovich não conseguiu sair do 10º lugar, enquanto Theo Pourchaire complicou as contas com uma saída de pista que o fez perder muitas posições. Acabou em 20º, muito longe dos pontos.