F2, Países Baixos: Felipe Drugovich vence e aproxima-se cada vez mais do título | AutoSport

Se em Spa largou da pole, mas teve de se contentar com o segundo lugar, hoje em Zandvoort, Felipe Drugovich conseguiu vencer uma corrida atribulada, aproximando-se cada vez mais do título de F2, indo para Monza com 70 pontos de vantagem para o segundo classificado, Theo Pourchaire.

Drugovich largou bem e o top 3 manteve-se inalterado nos primeiros metros, até ao incidente de Logan Sargeant. O piloto da Academia Williams falhou a travagem na curva 1 e foi parar à caixa de gravilha, regressando à pista, voltando a cometer o mesmo erro, depois de tocar no adversário um pouco mais adiante. A saída de pista motivou o Safeety Car e uma interrupção demorada da corrida para reparações das proteções.

No recomeço, Drugovich largou bem e afastou-se de Jack Doohan, com Dennis Hauger a aguentar a pressão de Richard Verschoor, que queria o terceiro lugar. Clement Novalak e Liam Lawson proporcionavam a luta mais intensa no recomeço. Pouco depois tivemos uma saída de pista de Jehan Daruvala, terceira deste fim de semana para o jovem.

A luta pelo primeiro lugar aquecia ainda mais com as trocas obrigatória de pneus, mas Drugovich conseguiu manter-se na frente de Doohan, enquanto Hauger ficou a perder, caindo para trás de Richard Verschoor e Ayumu Iwasa.

Marino Sato teve azar na sua troca de pneus e a roda dianteira direita soltou-se pouco depois de ter saído das boxes o que motivou nova entrada do Safety Car. O recomeço da corrida foi atribulado, com Lawson a reagrupar o pelotão, instalando-se a confusão quando se deu um toque entre Verschoor e Doohan, que apanhou Novalak e Tatiana Calderon. Verschoor conseguiu continuar, apesar dos danos, mas os restantes foram obrigados a desistir.

Apesar do incidente e depois das trocas de pneus concluídas, Drugovich manteve a liderança e assim permaneceu até ver a bandeira de xadrez, tendo a companhia no pódio de Verschoor (a jogar em casa) e Iwasa que completou o top 3. Pourchaire terminou apenas na 10ª posição e viu Drugovich escapar na tabela classificativa e o brasileiro poderá festejar o título já em Monza.