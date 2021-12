F2: Oscar Piastri destinado a grandes feitos | AutoSport

Oscar Piastri carimbou o título de F2 na primeira corrida do fim de semana, o prémio para uma época tremenda onde mostrou que é um dos novos diamantes do automobilismo mundial e que está destinado a grandes feitos.

O jovem australiano foi campeão de F3 na época anterior, depois de ter conquistado a Fórmula Renault Eurocup, chegando à F2 como um dos estreantes a ter debaixo de olho. O jovem já tinha sido vice-campeão na F4 britânica e apesar dos resultados nos kartings não serem tão vistosos quanto o seu talento faria prever, desde 2019 que tem colecionado títulos e vitórias.

Este ano, na F2, uma das categorias mais equilibradas e renhidas dos monolugares, Piastri conquistou até agora 5 vitórias, cinco poles consecutivas e 10 pódios, faltando ainda mais duas corridas para o fim do ano, pelo que o número de vitórias pode aumentar. O mais espantoso é que Piastri fez isto na sua época de estreia num campeonato onde, habitualmente, é preciso pelo menos um ano de adaptação para conseguir chegar aos lugares de topo. Piastri fez isso logo na sua primeira época, levando a melhor sobre alguns dos nomes mais sonantes e mais experientes desta categoria.

O piloto da Academia Alpine provou este ano que merece um lugar na F1, repetindo os feitos de Charles Russell e George Russell, também eles campeões na primeira época na F2. 2022 será um ano de aprendizagem do lado de fora da pista, assumindo a tempo inteiro a função de piloto de reserva e piloto de testes da Alpine, enquanto espera pela sua oportunidade na F1 que deverá chegar em 2023. A grelha de 2022 está fechada, mas é quase criminoso um talento como o de Piastri ficar afastado das corridas na próxima época. O seu agente, Mark Webber, conhece bem os meandros da competição e tem muitos contactos que poderão ser muito úteis para o seu jovem piloto, mas o que Piastri mostrou este ano é o cartão de visita suficiente para convencer qualquer equipa.

Piastri está numa lista de jovens pilotos que muito entusiasma pelo seu talento e, no caso do australiano, pela postura dentro e fora de pista. O jovem evidenciou uma velocidade tremenda, mas também uma força mental impressionante para a sua idade e uma calma digna de um veterano. Na corrida em Jidá, soube medir de forma perfeita o esforço nas corridas do fim de semana, evitando problemas e conseguindo apesar de uma postura mais cautelosa, ganhar sempre posições na duas primeiras corridas do fim de semana, antes da corrida 3 onde largou da pole e venceu sem contestação. Ter velocidade é importante mas, como já vimos, para ser bem sucedido na F1 isso só não chega. Piastri parece ter todos os ingredientes para ser uma referência no desporto. Já outros carregaram esse rótulo sem conseguirem ter sucesso no Grande Circo, mas Piastri parece ser especial. Tem pela frente um ano de simuladores, testes e de muito tempo com a equipa e com os engenheiros. Mas em 2023 a Alpine terá de tomar uma opção quanto ao alinhamento dos seus pilotos e Piastri já fez o suficiente para estar nesta equação. Um talento a seguir.